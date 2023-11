Nove cene pa bodo veljale do vključno 4. decembra.

Trošarina za 95-oktanski bencin je trenutno določena pri 0,49051 evra na liter, za dizelsko gorivo pa pri 0,42267 evra. Če cen ne bi regulirali, bi bilo po oceni ministrstva treba za liter bencina po novem odšteti okoli 1,546 evra, za liter dizla pa okoli 1,595 evra.

Za liter kurilnega olja je trošarina postavljena pri 0,11577 evra. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba za liter kurilnega olja odšteti okoli 1,269 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.