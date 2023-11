Ameriško podjetje Valve poleg produkcije videoiger vodi največjo spletno prodajalno videoiger za osebne računalnike. Spletna trgovina steam obsega kar 75 odstotkov celotnega globalnega trga distribucije videoiger za osebne računalnike. Podjetje se občasno rado loti tudi kakšnega stranskega projekta, vezanega na strojno opremo za igranje videoiger. Njihov najodmevnejši uspeh na tem področju je ročni osebni računalnik steam deck. Valve je steam deck v prodajo poslal februarja lani. Naprava je postala nenadna uspešnica med ljubitelji koncepta ročnih konzol, čeprav je imela ob izidu obilico hroščev in težav, ki pa so jih večinoma že odpravili.

Čeprav je naprava osebni računalnik, opremljen z operacijskim sistemom linux, in bi jo lahko v teoriji uporabljali kot zelo prenosen računalnik, ki bi ga za delo povezali s tipkovnico, miško in monitorjem (za večjo sliko), je stvar v celoti optimizirana za igranje videoiger. To razkriva že njen dizajn, ki spominja na povečan igralni plošček z monitorjem v sredini. Da lahko tako kompaktna naprava poganja sodobne videoigre z osebnih računalnikov, skrbi posebej za steam deck izdelan AMD-jev procesor z grafično kartico RDNA 2 ter 16 GB delovnega spomina (LPDDR5). Predvsem pa k vsemu skupaj pripomore, da je ločljivost omejena na 1280x800. Nižja ločljivost namreč pomeni veliko manjše breme za strojno opremo, ko izrisuje zahtevno grafiko sodobnih iger.

Nastanek steam decka je močno povezan z uspehom Nintendove konzole switch, ki je kriva za preporod koncepta ročnih konzol. Od njenega izida je minilo že šest let, mnogi pa že vrsto let upajo, da bo Nintendo v prodajo poslal posodobljeno in zmogljivejšo verzijo, ki bi zmogla poganjati grafično zahtevnejše igre. Nintendo pozivom za zdaj še kljubuje, so pa jeseni 2021 na trg poslali posodobljeno različico z boljšo baterijo in zaslonom OLED. Ker se v svetu osebnih računalnikov čas premika še hitreje in je povsem nov računalnik pregovorno zastarel že, ko ga prvič prižgemo, so se želje po zmogljivejšem steam decku začele pojavljati že manj kot leto po izidu prvega. Valve je ves čas vztrajal, da še dolgo ne nameravajo v prodajo poslati zmogljivejše različice. Potem pa se je prejšnji teden nenadoma zgodilo. Kot strela pri belem dnevu je udarila novica, da v prodajo prihaja posodobljena različica steam decka. Pričakovanja so bila v prvih trenutkih najave visoka, nato pa se je izkazalo, da je posodobitev bolj osvežitev v slogu Nintendove konzole switch OLED.

Varčnejši in lažji za 30 gramov

Novosti sicer niso trivialne. Glavna se tiče zaslona. Ta je bil pri originalnem steam decku zaradi debele obrobe, ne najboljših barv in zaslona na dotik IPS LCD deležen kar nekaj kritik uporabnikov, ki prisegajo na zaslone OLED. Njihove želje so se s steam deckom OLED, kot se imenuje osvežena verzija, izpolnile. Vključno z večjo diagonalo, ki sedaj meri 18,8 centimetra (7,4 palca) in prekriva velik del obrobe na originalni različici, podporo za HDR ter bolj pravilnimi in živimi barvami. Prav tako je Valve dvignil najvišjo frekvenco osveževanja slike s 60 hercev (Hz) na 90 hercev. Ker je novi zaslon tanjši od LCD-zaslona, jim je v ohišje naprave, ki ostaja enakih dimenzij, uspelo stisniti baterijo s kapaciteto 50 vatnih ur (Wh), medtem ko je bila v originalnem steam decku s kapaciteto 40 Wh. V novi model so vstavili tudi nov procesor, ki pa ne prinaša več moči, temveč boljšo učinkovitost, temelji namreč na 6-nanometrski tehnologiji, medtem ko je pri originalnem modelu temeljil na 7-nanometrski tehnologiji. Povedano bolj razumljivo, novi procesor, ki ima enake zmogljivosti kot lanski, je zaradi manjših tranzistorjev bolj varčen z elektriko. Posledično se naprava tudi manj segreva, predvsem pa opravlja ista opravila še dlje, kot bi zgolj z nadgradnjo baterije. Valve pravi, da novi steam deck OLED zdrži od 3 do 12 ur uporabe med polnjenji, odvisno od zahtevnosti igre. Pri lanskem modelu je avtonomija baterije znašala od 2 do 8 ur. Nekaj k boljši avtonomiji baterije pa doda tudi zaslon OLED, ki je varčnejši od LCD-ja.

Pri steam decku OLED so izboljšali še glasnost zvočnikov in zmanjšali glasnost ventilatorja. Predvsem pa je naprava za okoli 30 gramov lažja. Zadnji podatek ni trivialen. Steam deck je namreč konkretna naprava. Tudi lažja OLED-različica še vedno tehta 640 gramov. Kot bi v rokah držali polovico lahkega prenosnika.

Glavna slabost ostaja

S prihodom steam decka OLED se je med kupci naprave razširilo mrzlično ugibanje, ali naj staro napravo prodajo in kupijo novo. Originalno različico steam decka smo testirali februarja letos, nove še nismo, a na papirju se zdi, da v resnici ne odpravlja glavne pomanjkljivosti, ki nas je zmotila. Čeprav je steam deck ergonomsko zelo udoben za držanje v roki, ni najbolj udoben za dejansko igranje videoiger. Poleg teže k temu prispeva zlasti postavitev krmilnih gobic k vrhu naprave. Nenavaden položaj je bil pri hitrih akcijskih igrah močno moteč. Ne trdimo pa, da se s časom nanj ne bi navadili.

Glede zaslona smo bili pred preizkusom skeptični tudi sami, a nas v resnici ni motil. Tudi barve so se nam zdele dokaj solidne. Prav tako nas ni motila avtonomija baterije. Zaradi teže in velikosti steam decka nikoli nismo razumeli kot potovalne naprave, ki bi morala dolgo zdržati brez vtičnice. Ker omogoča uspavanje naprave med igro in hiter vklop na mestu, kjer smo končali, je veliko bolj primerna za posameznike, ki jim domače obveznosti omejujejo priložnosti za dolge seanse igranja, a si radi ukradejo pol ure tu in tam. Daljše seanse pa si privoščijo na kavču, blizu vtičnice.

Valve ob osvežitvi steam decka ni spremenil njegove cene. So pa zato spustili cene originalnih različic z LCD-zasloni. Prioritete se sicer razlikujejo od posameznika do posameznika. Sami ne menimo, da je posodobitev za tiste, ki so že lastniki steam decka, nujna. Ker je pred vrati črni petek, pa bi prihod steam decka OLED lahko pomenil še dodatno znižanje cen LCD-različice. Verzija s 64 GB prostora, ki se ga zelo poceni nadgradi s SD-kartico, že zdaj stane le še 369 evrov. Ob dodatnem znižanju pa bi šlo že za zelo privlačno ponudbo za manj izbirčne. Tudi sicer izbirčnim steam deck kmalu ne bo več prva izbira. Ob najsodobnejših videoigrah že ima težave. Na PC-jih pa se zahtevnost poganjanja iger hitro dviguje.

*** Po zaslugi večje baterije, učinkovitejšega zaslona in procesorja se avtonomija baterije na steam decku OLED giblje med 3 in 12 urami.