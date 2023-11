Organizatorji obiskovalcem sporočajo, da bodo imeli s kupljeno vstopnico za športni dogodek v Stožicah 3 ure pred in 3 ure po tekmi (skladno z voznimi redi) brezplačen prevoz z LPP. Tistim, ki se bodo na tekmo odpravili z lastnim prevozom, medtem sporočajo, da bo parkiranje v garažni hiši Stožice po zapolnitvi prostih kapacitet omogočeno le še obiskovalcem s posebnimi parkirnimi dovolilnicami.

Obiskovalce naprošajo, naj parkirajo na okoliških parkiriščih. Zlasti izpostavljajo parkirišče Hipodrom Stožice, ki bo namenjeno prav za obiskovalce tekem. Parkiranje pri Hipodromu bo brezplačno dve uri pred začetkom tekme in še dve uri po koncu tekem. Brezplačno parkiranje bo na voljo še na parkiriščih Žale in Nove Žale. Skupno s Hipodromom to pomeni 1410 parkirnih mest.

Pravočasno pred vhod

Organizatorji svetujejo tudi pravočasen prihod na prizorišče. Dvorana bo vrata odprla ob 16.30, ko bo začela delovati tudi blagajna za nakup preostalih vstopnic. Nogometna tekma je razprodana že nekaj časa, zato gre na stadionu pričakovati tudi daljše čakanje za vstop na prizorišče. Pri NZS svetujejo, naj se navijači zberejo v navijaški coni pred tribuno C, kjer bo med 17.45 in 19.45 potekal tudi spremljevalni program. Vrata stadiona se bodo odprla ob 18.45, organizatorji pa obiskovalce prosijo, naj bodo pred vhodom, označenim na vstopnici, najkasneje do 19.45.

Pri NZS gledalce hkrati opozarjajo, da je vstop na igrišče kadarkoli pred, med in po tekmi po pravilih Uefe in NZS prepovedan, varnostni organi na prizorišču pa bodo kršitelje ustrezno kaznovali. Še posebej to velja za mladoletne osebe, ki bodo v primeru vstopa na igrišče zadržane do prihoda staršev oziroma skrbnikov. Varnostni organi bodo prav tako zasegli zbirateljske predmete, pridobljene ob vdoru na igrišče. Vdor na igrišče se bo strogo sankcioniral tudi v primeru morebitnega slavja po koncu tekme.