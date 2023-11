Tudi letos je ekipa podjetja Javna razsvetljava poskrbela, da so si Ljubljančani v dopoldanskih urah ogledali že tradicionalno postavitev največjega božičnega drevesca v mestu. Na Prešernov trg so namreč pripeljali dobrih 20 metrov visoko smreko, ki so jo letos posekali na Trpinčevi ulici na Fužinah. Lepotica, kot so jo opisali delavci, je težka dobre štiri tone. »Tina bo,« so izredno košato smreko poimenovali delavci ter hitro dodali, da se drugega, bolj aktualnega ženskega imena ne morejo spomniti. »Pred dvema letoma smo drevo poimenovali Melania, lani je bila Nataša (po predsednici Nataši Pirc, op.p.) oziroma Neža, kot jo je poimenovala njena lastnica.«

Iglavec, ki je lastnikom hiše ob njej nudil prijetno senco in jutranjo budnico ptičev, ki so živeli na vejah, je stara 36 let. Ker je bilo drevo v prodna tla posejano zelo plitko, se je lastnik odločil, da ga odstrani. »Drevo je zdravo in izredno košato, odžagali pa smo ga čisto pri tleh,« je povedal delavec, ki je bil zadolžen za rokovanje z motorno žago. Po tem, ko so dobre štiri tone težko drevo položili na tovornjak, so potrebovali skoraj dve uri, da so smreko ustrezno zavarovali za prevoz do Prešernovega spomenika.

V naslednjih dneh bodo »Tino« delavci še okrasili z deset kilometri lučk. Letošnji praznični prižig luči bo 1. decembra ob 17. uri, takrat bo prestolnica dobila pravljično kuliso.