Altman velja za enega izmed osrednjih igralcev pri razvoju umetne inteligence, potem ko je OpenAI lani proizvedlo slavnega klepetalnega robota umetne inteligence ChatGPT.

Upravni odbor OpenAI je v petek presenetljivo sporočil, da je odpustil Altmana. V izjavi je odbor zapisal, je Altmanov odhod sledil procesu premišljenega pregleda, ki je pokazal, da ni bil dosledno iskren v komunikaciji z upravnim odborom.

Po tem, ko je upravni odbor odpustil Altmana, je OpenAI v znamenje podpre zapustilo več zaposlenih, med njimi tudi soustanovitelj podjetja Greg Brockman.

Microsoft in drugi vlagatelji v OpenAi so upravni odbor pozvali, naj razveljavi svojo odločitev, vendar ta kljub pritiskom vztraja. Upravni odbor je sinoči s poročilu zaposlenim odločitev označil za edino pot za napredek misije OpenAI, poročanje New York Times povzema AFP.

»Preprosto povedano, Samovo vedenje in pomanjkanje preglednosti v njegovih odnosih z upravnim odborom sta spodkopala zmožnost odbora, da učinkovito nadzoruje podjetje,« je zapisal upravni odbor.

Iz OpenAI k Microsoftu

Kmalu po objavi sporočila upravnega odbora je prvi mož Microsofta Satya Nadella prek družbenega omrežja X sporočil, da se bodo Altman, Brockam in nekateri njuni kolegi pridružili ameriškemu tehnološkemu velikanu, kjer bodo vodili novo skupino za razvoj umetne inteligence.

»Misija se nadaljuje,« je Altman zapisal na družbenem omrežju X.

Začetek projekta ChatGPT je sprožil tekmo na področju umetne inteligence med tehnološkimi velikani kot so Amazon, Google, Microsoft in Meta.

Microsoft je v OpenAI vložil več milijard dolarjev in tehnologijo tega podjetja vključil v svoje ponudbe, vključno z iskalnikom Bing. Google je hitro začel delati na svoji ponudbi umetne inteligence, vključno s klepetalnim robotom Bard.

Altman je o umetni inteligenci pričal pred ameriškim kongresom in o tej tehnologiji govoril z voditelji držav, ker jih skrbi varnost nove tehnologije in morebitne zlorabe.