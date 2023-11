»Vojaki izraelskih obrambnih sil (IDF) so odkrili 55 metrov dolg teroristični predor, ki je potekal deset metrov globoko pod bolnišničnim kompleksom Šifa,« je sporočila vojska. Njen tiskovni predstavnik Daniel Hagari je ob tem pojasnil, da so vhod v predor odkrili po tem, ko je buldožer porušil zunanji zid bolnišničnega kompleksa in razkril jašek s spiralnim stopniščem.

Na koncu predora so vojaki po besedah Hagarija odkrili vrata, ki naj bi predor varovala pred eksplozijami. Kot je dejal, jih še niso odprli, saj se bojijo, da so minirana. Kljub temu naj bi obveščevalni podatki kazali na to, da se predor za vrati razcepi ali pa je za njimi »velik prostor za poveljevanje in nadzor«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg tega naj bi izraelski vojaki na območju bolnišnice odkrili tudi belo terensko vozilo znamke Toyota, v katerem naj bi našli ročne minomete, eksploziv, ročne bombe in puške AK-47. Te naj bi bile po besedah Hagarija identične tistim, ki so jih borci Hamasa uporabili med napadom 7. oktobra.

Ob tem je izraelska vojska v nedeljo objavila tudi posnetke varnostnih kamer iz bolnišnice, ki naj bi prikazovali nekatere izmed okoli 240 talcev, ki jih je Hamas zajel med omenjenim napadom. »Te ugotovitve dokazujejo, da je teroristična organizacija Hamas na dan pokola uporabljala bolnišnični kompleks Šifa kot teroristično infrastrukturo,« so v izjavi sporočili izraelski varnostni organi.

Hamas je v odzivu na objavo posnetkov sporočil, da so borci gibanja več talcev po zajetju odpeljali v bolnišnico na zdravljenje, saj naj bi jih bilo več ranjenih, zlasti v izraelskih zračnih napadih. »Objavili smo posnetke vsega tega, tiskovni predstavnik vojske pa se obnaša, kot da je odkril nekaj neverjetnega,« je v izjavi dejal eden višjih članov političnega vrha gibanja.