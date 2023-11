Massa je že čestital nasprotniku za zmago, čestitke pa so prišle tudi iz ZDA. Čestital mu je predsednik ZDA Joe Biden skupaj z državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, nekdanji predsednik Donald Trump pa je na svojem družbenem mediju Truth Social izrazil prepričanje, da bo Milei naredil Argentino spet veliko.

Samo-razglašeni anarho-kapitalist Milei obljublja radikalne spremembe v argentinski politiki in gospodarstvu, kot so uvedba ameriškega dolarja za nacionalno valuto, ukinitev centralne banke, ukinitev številnih vladnih ministrstev in zmanjšanje proračunske porabe za socialo.

Njegov program je zelo popularen med mladimi argentinskimi volivci, ki so povsem razočarani nad političnimi elitami države, ki živi iz krize v krizo in želijo svež začetek, poroča dpa.

Milei med drugim obljublja tudi liberalizacijo zakonov o orožju, nasprotuje pravici do splava, ne verjame, da je človek kriv za podnebne spremembe, in je papeža Frančiška opredelil za komunista, zaradi česar so mu katoliški duhovniki v državi nasprotovali. Po drugi strani pa nima nič proti istospolnim porokam.

Massa je pred volitvami skušal prepričati volivce s proračunskimi dodatki za upokojence in delavce ter je v zadnjih mesecih gospodarstvu iz proračuna namenil okoli sedem milijard ameriških dolarjev transferjev, kar je okoli 1,5 odstotka celotnega BDP-ja države, poroča dpa.

Argentina je spet v globoki krizi s 40-odstotno letno inflacijo, okoli 40 odstotkov ljudi v drugem največjem gospodarstvu Južne Amerike pa živi pod mejo revščine. Zunanji dolg narašča, nacionalna valuta peso izgublja vrednost v primerjavi z dolarjem, državni aparat je napihnjen, industrijska proizvodnja pa je skromna.