Toninova realnost

Vedno nadobudni mladi voditelj stranke Nova Slovenija Matej Tonin je na sobotnem kongresu NSi v Horjulu znova nametal nekaj revolucionarnih, čeprav – kot se je takoj izkazalo – precej fantazijskih idej. »Pripravljeni smo se tudi pogovarjati o drugačni koaliciji znotraj sedanje sestave parlamenta. Ključno vprašanje pa je, ali je možno dobiti kandidata za mandatarja, ki bi lahko dobil podporo na levi in na desni,« je denimo dejal Tonin in takoj tudi sam ocenil, da realnih možnosti za to trenutno ni. Kot eno od možnosti bi v NSi sicer videli sodelovanje s Socialnimi demokrati in SDS, vendar brez Janeza Janše – to pa že samo po sebi takoj pomeni, da so možnosti za oblikovanje nove koalicije brez volitev nične.