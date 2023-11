»Od poraza s Cibono se začenja za Krko krvav boj za obstanek. To sem jasno in neposredno sporočil tudi igralcem v slačilnici,« je pred nekaj dnevi v pogovoru za Dnevnik pojasnil trener Krke Gašper Okorn in zraven navrgel, da je moštvo v globoki krizi. A očitno je s psihološkimi prijemi predramil igralce, ki so v Beogradu igrali kot prerojeni. Mega je v letošnji sezoni pred domačimi navijači že porazila Partizana, a je bila tokrat Krka tista, ki si je zmage enostavno želela bolj. S tem so se Novomeščani odlepili z zadnjih dveh mest, hkrati pa pridobili tako potrebno samozavest.

Po prvem polčasu v Beogradu je sicer kazalo na črn scenarij. Krka je izgubljala za deset točk, imela veliko izgubljenih žog in slabo zgrajenih napadov. A v drugem se je v košarkarjih trenerja Okorna nekaj spremenilo. Sredi zadnje četrtine so še zaostajali za štiri, nato pa z delnim izidom 11:3 poskrbeli za preobrat in v zaključku zadržali prednost. »Po porazu proti Ciboni v domači dvorani smo bili v težkem položaju. Potrebovali smo uspeh in do njega tudi prišli. Pred tekmo sem rekel, da bomo v težavah, če bomo izgubljali žoge in metali iz neizdelanih položajev. Ideja je bila, da Mego prisilimo v igro pet na pet in da kontroliramo njen skok v napadu, saj še vedno iščemo center, ki ga na tržišču ni. Borili smo se kot levi, a je imela Mega 19 skokov v napadu, mi pa 16 izgubljenih žog. Še enkrat moram pogledati tekmo, da vidim, kako smo sploh lahko prišli do uspeha. Dobro smo pazili na Topića, Špan in Stergar pa sta nas z nekaterimi potezami reševala v napadu. Pred nami so težki časi. Vemo, za kaj se borimo. Upam, da nam bo uspelo obstati v ligi ABA. Če se bomo tako borili, bomo lahko nadoknadili stvari, ki nam manjkajo,« je bil ponosen Gašper Okorn.

Po novi katastrofalni predstavi med tednom proti Hamburgu v evropskem pokalu čakajo Olimpijo štirje izredno težki nasprotniki – Partizan, London Lions, Budućnost in Paris. Proti Beograjčanom povrh vsega zaradi bolečin v hrbtu ne bo Karla Matkovića. Medtem ko v igri Ljubljančanov od začetka sezone praktično ni zaznati pozitivnih premikov, trener Simone Pianigiani udobno sedi v svojem stolčku … »Zavedamo se, da je pred nami nova težka tekma. Vsaka za nas predstavlja novo preizkušnjo, na kateri se želimo izboljšati. Moramo igrati čvrsto. Zaigrali bomo brez Karla Matkovića, zato se bomo znova predstavili v drugačni postavi, ki bo nižja in manj atletska pod košem. Morali se bomo odločno zoperstaviti evroligaški ekipi, ki ima visoke igralce, v svoje vrste je Partizan med drugim pripeljal Bruna Cabocla. Preizkušnja, ki je pred nami, nam ponuja priložnost, da napredujemo v svoji igri, se borimo za vsako žogo, hkrati pa moramo dati vse od sebe v vsaki akciji,« pravi italijanski trener.

Veliko priznanje je v soboto večer doživela slovenska trenerska stroka. Potem ko je Budućnost nepričakovano klonila proti Igokei in ji v evropskem pokalu ne gre po načrtih, je nogo dobil trener Vladimir Todorović, nadomestil pa ga je Andrej Žakelj, ki je že tretjo sezono zapored odlično vodil Studentski centar. Petinštiridesetletni Postojnčan je v karieri kot pomočnik deloval pri Slovanu, Olimpiji in Polzeli, nato pa vodil Lastovko iz Domžal, TBV Start Lublin, Podčetrtek, Šentjur, Primorsko, pri kateri je bil sprva pomočnik Jurice Golemca, nazadnje pa, kot omenjeno, Studentski centar.

Liga ABA, 8. krog: Mega – Krka 72:77 (21:13, 42:32, 61:59, Plavšić in Topić po 16; Stergar 25, Špan 16, Macura 14, Cousins 6, Cerkvenik in Jurković po 5, Radovanović 4, Škedelj 2), Split – Zadar 75:82 (Sullivan 15; Božić 28, Vujačić ni igral), Studentski centar – Cibona 93:101 (Drežnjak 25; Stein 23), Igokea – Budućnost 88:74 (Tanasković 24; Magee in Ross po 14), Borac – FMP 96:75 (Franklin 20; Besson 21), jutri ob 17.30: Cedevita Olimpija – Partizan, ob 20. uri: Crvena zvezda – Mornar, vrstni red: Budućnost in Igokea po 6-2, Crvena zvezda po 6-1, Partizan 5-2, Mega 4-3, Zadar, Borac in Studentski centar po 4-4, Olimpija 5-2, FMP in Cibona po 3-5, Krka 2-6, Split 1-7, Mornar 1-6.