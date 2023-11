Na evropskem prvenstvu v Nemčiji bo prihodnje leto žogo brcalo 24 reprezentanc, iz dneva v dan pa je seznam tistih, ki so si že zagotovile svoje mesto, daljši. Tako je znanih 17 udeležencev prvenstva, na seznam zadnjih štirih pa so se uvrstile še Srbija (po dolgih 24 letih), Romunija, Švica in Nizozemska. Že prej so si nastop na prvenstvu stare celine priborile Danska, Albanija, Madžarska, Slovaška, Španija, Škotska, Avstrija, Belgija, Portugalska, Francija, Anglija, Turčija in seveda gostiteljica Nemčija.

Pravijo, da se nogomet igra zaradi golov. Čeprav se vsake toliko tekma konča z nepriljubljenim rezultatom 0:0, je veliko več takšnih, ko napadalci kot za stavo tresejo mrežo. Tako so se francoski nogometaši v Nici znesli nad Gibraltarjem, saj so zabili neverjetnih 14 golov za zmago s 14:0. To je bila doslej najvišja zmaga v zgodovini kvalifikacij za evropska prvenstva in tudi Francije, pred tem pa so rekordno zmago zabeležili leta 1995, ko so z 10:0 premagali Azerbajdžan. Trikrat je v polno zadel Kylian Mbappe, ob debiju pa je gol v 16. minuti dosegel tudi 17-letni Warren Zaire-Emery, najmlajši igralec v zgodovini francoske reprezentance. »Naredili smo vse, da bi se vpisali v zgodovino. Bilo nam je še toliko lažje, ker so imeli igralca manj. Lahko bi bil še bolj učinkoviti, a smo na neki način spoštovali nasprotnika. Številka 14 ni slaba. V tej noči bomo uživali, toda v Grčijo ne gremo na izlet, temveč imamo pred sabo nov cilj,« je zmago pospremil francoski selektor Didier Deschamp. Pomembne točke je v isti skupini B v Amsterdamu proti Irski osvojila Nizozemska, edini strelec za zmago z 1:0 pa je bil Wout Weghorst. Zadnji tekmec evropskih prvakov iz leta 1988 bo prav Gibraltar, a tekma ne bo odločala o ničemer, saj imajo tri točke več od Grkov in tudi boljši izkupiček iz medsebojnih tekem. »Na koncu je najpomembnejše, da smo zmagali. Vedeli smo, da nam nove tri točke zagotavljajo uvrstitev na evropsko prvenstvo. Ustvarili smo si veliko priložnosti, škoda je le, da nismo zabili več golov,« je dejal nizozemski napadalec Cody Gakpo. Zanimivo je, da so Nizozemci na vrata streljali kar 18-krat. To je bila verjetno zadnja tekma Stephena Kennyja na mestu selektorja Irske.

Romuni in Švicarji so si priborili prvi dve mesti v skupini I. V neposrednem dvoboju v Felcsutu na Madžarskem so bili Romuni z 2:1 boljši od Izraelcev, Švica pa je dober položaj na lestvici potrdila v Baslu, kjer ji je v dvoboju s Kosovom zadostoval remi 1:1, saj so gosti za ohranitev možnosti za nastop na EP potrebovali zmago. Romunija se je na veliki turnir uvrstila znova po letu 2016. Tekmo je v solzah končal Eran Zahavi, ki je sicer Izrael v vodstvo povedel z golom že v drugi minuti. »Žal mnogi reprezentanti trenutno ne igrajo veliko, za nameček tekem nismo igrali pred domačimi gledalci. Vse to je na koncu vplivalo na naše tekme. Upam pa, da se vseeno uvrstimo na evropsko prvenstvo,« je dejal Eran Zahavi, saj se lahko Izrael na tekmovanje v Nemčiji še uvrsti skozi dodatne kvalifikacije glede na dosežke v ligi narodov, kjer so na voljo tri mesta. Zelo pomembno zmago je dosegla tudi Hrvaška, ki je v gosteh z 2:0 ugnala Latvijo in ima v skupini D zdaj dve točki prednosti pred Walesom, ki je na gostovanju v Armeniji iztržil le neodločen izid 1:1. Naši južni sosedje imajo zdaj celo možnost za prvo mesto v skupini. V zadnjem krogu se bodo doma pomerili z Armenijo, Wales pa bo gostil Turčijo, ki se je na EP že uvrstila. Wales nujno potrebuje tri točke in obenem upa, da se bo Hrvatom zalomilo.

