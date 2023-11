»To je najboljše, kar v tem trenutku premore slovenski ženski rokomet,« selektor Dragan Adžić ocenjuje svoj seznam za priprave, ki bodo v celoti potekale v dvorani Stožice v Ljubljani. Prvenstvo bodo od 29. novembra do 17. decembra gostile Danska, Norveška in Švedska, Slovenija pa bo v svojem osmem nastopu med svetovno elito v prvem delu igrala v skupini D v norveškem Stavangerju s Francijo, Angolo in Islandijo. V drugi del tekmovanja, na katerem bo nastopilo 32 reprezentanc v osmih skupinah, bodo iz vsake napredovale po tri najboljše.

V najmočnejši zasedbi z lanskega EP v Sloveniji na seznamu ni organizatoric igre Nine Zulić in Elizabeth Omoregie ter krilne igralke Tije Gomilar Zickero. Zulićeva naj bi bila noseča, a niti v klubu niti v reprezentanci nihče noče uradno govoriti o razlogih za njeno odsotnost. »Nine ne bo zaradi družinskih razlogov, zato v naslednjem obdobju ne morem računati nanjo, saj ne more igrati za Krim in reprezentanco. Kako dolgo? Ne bi vedel, to morate vprašati njo. Ne morem v njenem imenu govoriti o zasebnih zadevah,« se je odgovoru na konkretno vprašanje, ali je simpatična Nina noseča, diplomatsko izognil Adžić.

Brez turnirja v Franciji in pripravljalnih tekem

Dokončno je za SP in nadaljevanje sezone izgubljena tudi Omoregiejeva, članica romunskega kluba CSM Bukarešta. Poškodovano koleno so ji operirali v Romuniji, a se je rehabilitacija zapletla, poiskala naj bi novo zdravniško mnenje v Milanu v Italiji in očitno bo morala še enkrat pod nož. Gomilar-Zickerova je poskrbela za veliko presenečenje, saj se je pri komaj 23 letih odločila za vsaj začasen »rokometni premor«. Poleg tega ima še nekaj reprezentantk težave s poškodbami, predvsem Ana Gros s stegensko mišico in Nena Černigoj z levim ramenom.

»Odsotnosti nosilk igre oziroma članic prvega ešalona bi bile zelo velik hendikep tudi za takšno rokometno velesilo, kot sta Norveška in Francija, kaj šele za Slovenijo. Upam, da do začetka SP in med njim ne bo še dodatnih poškodb in odsotnosti. A po drugi strani je lastnost slovenskih igralk kakovostno delo v zadnjih letih in dejstvo, da so zelo polivalentne ter da lahko igrajo na več različnih položajih. Verjamem, da lahko igralski hendikep ustrezno nadoknadimo, čeprav bo to velik in težak izziv. Vsa dekleta bodo morala prevzeti svoj delež bremena in odgovornosti, če želimo biti kos zadevi, biti konkurenčni na prvenstvu in uresničiti osnovni cilj – uvrstitev v olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024,« pojasnjuje Črnogorec svoj rezervni scenarij.

Slovenke do odhoda na SP 28. novembra ne bodo odigrale niti ene pripravljalne tekme, čeprav je bila to doslej standardna in zelo uspešna praksa. V načrtu je bil nastop na turnirju v Franciji, kjer bi poleg gostiteljic igrali še Angola (z obema se bo Slovenija pomerila že v prvem delu SP, op. p.) in Južna Koreja. »A termin turnirja je bil tako neugoden, da bi morali iz Slovenije v Francijo odpotovati že v sredo, 22. novembra, po njegovem koncu pa neposredno na prizorišče SP na Norveško. Zato smo se odločili, da zavrnemo povabilo, v tistem času pa nismo več mogli organizirati drugih pripravljalnih tekem. Vseeno upam, da se bomo tudi brez njih dobro pripravili na prvenstvo,« se nadeja Adžić, ki si bo (tako kot to počne v reprezentanci in Krimu) za »sparing partnerje« na treningih in tekmah spet sposodil fantovske mlajše selekcije Slovana.

Že ima olimpijske izkušnje

Adžićeva zelo optimistična želja je premierna uvrstitev ženske reprezentance na OI v Parizu, a pot do tja bo dolga in predvsem zelo zahtevna. »Slovenski ženski rokomet si zasluži takšen projekt. Naše igre in točkovni izkupiček v prvem in drugem delu svetovnega prvenstva bodo določili uvrstitev Slovenije. A tudi z osmim mestom na lanskem domačem EP smo – vsaj za zdaj – v olimpijskih kvalifikacijah. Toda vse je odvisno od razpleta bližnjega prvenstva in dosežkov preostalih reprezentanc. Predvsem evropskih in tudi tistih neevropskih, ki so si kot celinske prvakinje že zagotovile olimpijski nastop, na primer Angola, Brazilija in Južna Koreja,« opisuje Adžić.

Črnogorec se zaveda, da so razmere na poti do olimpijskih kvalifikacij in kasnejšega nastopa v Parizu zelo zapletene. »Toda še vedno imamo vse v svojih rokah. Verjamem v slovenski projekt in to, da bi bila Slovenija v aprilskih olimpijskih kvalifikacijah zelo konkurenčna vsem tekmicam. Sposobni smo in pripravljeni na to, da lahko premagujemo tudi vrhunske reprezentance, evropske in svetovne velesile ter da se lahko prvič v zgodovini uvrstimo na olimpijske igre,« napoveduje Adžić, ki se je z žensko reprezentanco svoje domovine Črne gore leta 2012 uvrstil na OI v Londonu (uspešen je bil na kvalifikacijskem turnirju v Franciji) in tam osvojil srebrno kolajno, potem ko je v četrtfinalu izločil Francijo (23:22), v polfinalu Španijo (27:26), v finalu pa izgubil proti Norveški s 23:26.

Adžićevih 22 izbrank za priprave na SP Selektor Dragan Adžič je na začetek priprav na bližnje SP povabil 22 igralk – 16 iz slovenskih klubov in šest iz tujih. Na seznamu so – vratarke: Pandžić (Baia Mare, Rom), Vojnović, Đajić (obe Krim Mercator), leva krila: Mavsar, E. Abina (obe Krim), Svetik (Trofaiach, Avs), Černigoj (Mlinotest), leve zunanje: Stanko (Krim), Hrvatin (Zwickau, Nem), A. Abina (Mlinotest), Novak (Kisvarda, Mad), srednji zunanji: Spreitzer (Krim), Fegic (Mlinotest), desni zunanji: Gros (Györ, Mad), Lazović (Krim), desna krila: Varagić, Erceg (obe Krim), Marković (Celje), krožne napadalke: Ljepoja (Ramnicu Valcea, Rom), Klemenčič, Jurič (obe Krim), Zelnik (Mlinotest).