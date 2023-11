#intervju Enes Zlatar - Bure, producent in igralec v filmu Poljubi prihodnost – U2 v Sarajevu: Ljudje še naprej tlačijo in ubijajo

Sarajevski umetnik Enes Zlatar - Bure je skladatelj, pianist, vokalist, glasbeni in filmski producent, dokumentarist in ustanovitelj umetniškega kolektiva SCCA/pro.ba. Je pa tudi eden od petih nastopajočih v irskem vojno-glasbenem dokumentarnem filmu Poljubi prihodnost – U2 v Sarajevu ameriškega režiserja hrvaškega rodu Nenada Čičina - Šaina, pod produkcijo katerega se podpisujeta Matt Damon in Ben Affleck, pobudo za snemanje pa je po lanskem obisku Ukrajine dal Bono Vox, frontman skupine U2. Film si je na pravkar zaključenem 34. filmskem festivalu Liffe med 26 filmi priboril nagrado občinstva zmaj, nagrado občinstva pa je dobil tudi na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu. Premiera je bila že februarja na Berlinalu, kjer je bil nominiran v sekciji dokumentarcev, videli so ga še na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku.