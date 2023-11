Zunaj je noč. Voziš se z avtom. Poslušaš glasbo. Življenje je dobro. Nenadoma se pojavi močan snop svetlobe, ki ti posveti naravnost v oči. Za hip se počutiš kot Kirsten Dunst, ko v filmu Intervju z vampirjem sreča Sonce. Pri Agenciji za varnost prometa (AVP) opozarjajo, da je nezasenčen svetlobni snop, ko osvetli nasproti vozeče vozilo, lahko sila nevaren. Tak snop voznika namreč zaslepi. Čeprav vanj ne gledamo dolgo, se oko še kratek čas po srečanju z nezasenčenimi lučmi prilagaja na manj svetlobe v okolju. V tem času je voznikov vid slabši, nevarnost, da se zgodi kaj neugodnega, pa večja. Po drugi strani pa je problem, da s prešibkimi lučmi vozniki sicer ne zaslepimo drugih udeležencev v prometu, a posledično sami slabo vidimo v nočnih pogojih in smo tudi sami bolj izpostavljeni povzročitvi nesreče.

Da bi v prometu zagotavljali neko srednjo mero med osvetlitvijo in bleščanjem soudeležencem v prometu, že od nekdaj obstajajo v postopkih homologacije vozil zahteve, ki preprečujejo pretirano osvetljevanje nad določeno višino. »Žarometi, ki niso homologirani skladno z zahtevami za žaromete in ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, se v vozilih ne smejo uporabljati,« so nam pojasnili pri AVP. »Sicer je pretirano osvetljevanje cestišča mogoče kljub vsem tem omejitvam, še posebej v primerih, ko imamo ročno preklapljanje med zasenčenim in nezasenčenim svetlobnim snopom, zato je nujno, da je voznik pozoren na nasproti vozeča vozila,« še opozarjajo.

Umazano vetrobransko steklo lahko povzroča težave

Srečanj s polno močjo avtomobilskih luči je s prihodom sistemov za samodejno preklapljanje med zasenčenimi in nezasenčenimi lučmi sicer manj. Kot vemo vozniki in tudi drugi udeleženci v prometu, pa za zaslepljenost zaradi avtomobilskih luči ni treba naleteti na malomarnega voznika. Dovolj je že cestna grbina, ki sprednji del nasproti vozečega avtomobila dvigne dovolj, da se soj zasenčenih luči dvigne naravnost v naše oči. Zlasti so bili zaradi takšnih pripetljajev svojčas v zobeh vozniki s ksenonskimi lučmi, a gre že za preživeto tehnologijo. Kot opozarjajo pri AMZS, se je nejevolja razširila tudi s prihodom LED luči. AMZS je že leta 2019 z raziskavo tudi potrdil, da imajo različni pristopi k osvetljevanju z LED lučmi lahko različne učinke na ostale udeležence v prometu. V raziskavi je AMZS v sodelovanju s partnerskimi organizacijami zoperstavil LED žaromete s projekcijsko lečo in LED žaromete s površinskim odbojnikom. Moč svetlobnega vira so merili s spektrometrom oziroma spektroskopom, ki meri porazdelitev svetlobnega toka po frekvenci ali valovni dolžini. Z napravo so merili barvno temperaturo svetlobe, ki jo oddaja svetlobna dioda žarometa, meritve pa so izvajali na razdalji 20 centimetrov od žarometa ter v točki, kjer je bila moč svetlobe največja. Čeprav je bil pri obeh vrstah luči vir svetlobe LED svetlobna dioda, so ugotovili, da LED žarometi s projekcijsko lečo slepijo veliko močneje od LED žarometov s površinskim odbojnikom. Slepijo celo tako zelo, da je nemogoče gledati neposredno v tak žaromet. Zakaj pride do razlike? Pri AMZS pojasnjujejo, da so LED žarometi s projekcijsko lečo po dimenzijah lahko manjši oziroma imajo manjšo svetlečo površino, hkrati pa večjo svetilnost. Gre za zelo skoncentriran in močen vir svetlobe. Nasprotno se pri LED žarometih s pomočjo ukrivljenega površinskega odbojnika svetloba razprši. Prostor pred seboj osvetlijo bolj homogeno, a so hkrati manj močni in manj slepijo voznike, ki se vozijo v nasprotni smeri.

Na podlagi spoznanj pri AMZS pravijo, da so projekcijski LED žarometi primernejši za funkcijo dolgih luči, medtem ko bi kratke luči morale biti odbojni LED žarometi. Slednji, po ugotovitvah AMZS, v tej vlogi v ničemer ne zaostajajo za projekcijskimi. Za manj neudobja ob srečanju z lučmi drugih vozil pa pri AMZS voznikom svetujejo še nekaj koristnih in enostavnih rešitev. Zlasti izpostavljajo skrb za primerno stanje vetrobranskega stekla. V primeru umazanega ali opraskanega stekla lahko svetloba slepi še bolj. Že manj intenzivni viri svetlobe pa lahko poslabšajo vidljivost. Podoben nasvet velja za voznike, ki nosijo očala. Tudi ta naj bodo očiščena in brez prask. Prav tako svetujejo, naj vozniki redno preverjamo svoj vid. Oči z leti namreč postanejo občutljivejše za slepljenje iz močnih virov svetlobe ter se težje prilagajajo ostri meji med svetlobo in temo. Ob tem pa še, naj vozniki ne usmerjamo pogleda neposredno v žaromete nasproti vozečih vozil. Raje naj pogled osredotočimo na cesto pred seboj ali na desni vozni pas.

Da ne bi nehote povzročali neugodja drugim, pri AMZS medtem svetujejo, naj redno nadzorujemo višino svetlobnega snopa lastnih žarometov. Če imamo naložen avto in če nimamo sistema za samodejno nastavitev, moramo višino snopa žarometov tudi ustrezno prilagoditi. Ob slabi vidljivosti in slabem vremenu pa naj preklopimo na zasenčene luči, saj le tako svetijo tudi zadnje luči. To je treba storiti, tudi če imamo luči s samodejnim preklopom med dnevnim in zasenčenim načinom.

Matrične luči rešujejo problem

Janez Nučič, vodja razvoja žarometov pri podjetju Hella Saturnus Slovenija, kjer razvijajo in izdelujejo avtomobilske žaromete za vodilne svetovne avtomobilske znamke, nam je medtem pojasnil, da za težave s slepljenjem soudeležencev v prometu obstaja še boljša tehnološka rešitev. »Tehnologija LED žarometov, ki omogoča najbolj optimalno osvetlitev vozišča in okolice, hkrati pa ne zaslepi voznikov nasproti vozečih vozil, je matrična tehnologija,« nam je pojasnil. »Ta deluje tako, da senzorji v vozilu (po navadi je to kamera) zaznajo objekt in na podlagi tega ustrezno reagirajo. Senzorji informacijo o položaju nasproti vozečega vozila sporočijo žarometom, ki se na to odzovejo z ustrezno svetlobno porazdelitvijo.« V praksi to pomeni, da med vožnjo žarometi lahko sijejo s polno močjo, tudi ko nasproti pripelje drugo vozilo. Zgodi se le to, da z zatemnitvijo posameznih diod in prilagoditvijo odbojnih površin žarometi na neki del cestišča prenehajo svetiti. Vozilo, ki se vozi nasproti nas, pa tako mimo nas zapelje, kot bi mu ves čas sledila senca.

»Razvoj matričnih žarometov je v porastu zaradi zelo jasne prednosti, ki jo prinašajo,« nam je še pojasnil Nučič. »Praktično vsi žarometi, ki jih trenutno razvijamo, imajo možnost matričnega delovanja. Trenutno imamo v razvoju izdelke, ki osvetljeno območje pred vozilom razdelijo na vedno manjše segmente. Z vsakim korakom v napredku te tehnologije se število območij, ki jih lahko zatemnimo, veča, s tem pa se izboljša ujemanje zatemnjenih območij na objekte na vozišču. Poenostavljeno povedano – z manjšimi segmenti lahko s svetlobo bolj tesno objamemo nasproti vozeče vozilo. S tem vozniku vozila z matričnimi žarometi omogočimo več svetlobe tam, kjer jo potrebuje, hkrati pa voznika nasproti vozečega vozila še vedno ne zaslepimo. Trenutno razvijamo izdelke z več kot 16.000 segmenti, kar je ogromen korak naprej.«

