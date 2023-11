Finska je zaradi povečanega števila migrantov v soboto zaprla štiri od devetih mejnih prehodov z Rusijo. Po podatkih mejne straže gre za prehode Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra in Niirala na jugovzhodu države, ukrep pa naj bi veljal tri mesece.

Na omenjenem območju naj bi ostal odprt samo prehod Vainikkala, namenjen vlakom. Odprta naj bi medtem ostala mejna prehoda Salla in Vartius na severu države, kjer bodo obravnavali prošnje za azil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Finske obrambne sile pomagajo pri izgradnji začasne ograje na mejnem območju prehoda Vartius, kamor sedaj prihaja največ prosilcev za azil, je na spletni strani poročal finski javni servis Yle.

Po besedah direktorja mejne postaje Jouka Kinnunena so omejitve potrebne, ker so ruske oblasti aktivno sistematično vodile ljudi na mejno območje in jih usmerjale čez mejo. Pojasnil je, da so ljudi »potisnili« čez mejni prehod, nato pa za njimi zaprli vrata in jim tako onemogočili vrnitev v Rusijo.

Po besedah Kinnunena obstajajo znaki, da so bili nekateri ljudje prisiljeni prečkati mejo proti svoji volji, še poroča Yle.

Finski premier Petteri Orpo je pred dnevi opozoril, da Rusija prosilcem za azil dovoljuje prehod na finsko stran meje, čeprav nimajo ustreznih dokumentov. Moskvo je tudi obtožil, da skuša destabilizirati Finsko kot odgovor na njeno vključitev v zvezo Nato.

Po podatkih finske mejne straže se je od avgusta povečalo število nezakonitih prehodov, predvsem državljanov z Bližnjega vzhoda in Afrike.