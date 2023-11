V državnih in cerkvenih ustanovah ter zasebnih domovih so na tisoče otrok sistematično poniževali, kaznovali in spolno zlorabljali. Ta čas je v Ljubljani na ogled razstava Shame – evropske zgodbe, ki vključuje nekaj deset portretov žensk in moških iz 20 evropskih držav, žrtev nasilja v otroštvu, ki so se odločili, da o svoji bolečini javno spregovorijo. Fotografija je simbolična. Foto: Tomaž Skale