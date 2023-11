Svoboda ali fašizem?

Volitve leta 2024 bi lahko bile odločilne za ZDA, pravi prijatelj Nenad Pervan, režiser in profesor igre in režije na univerzi Loyola, na čigar premiero Romea in Julije sem prišel v Los Angeles. »Ali bomo postali fašistična diktatura ali pa bo ta država nadaljevala po poti svobode, na katero je nekoč krenila, a je medtem malce pozabila, kako se po njej vozi.« Filmi, ki jih je oko kradlo večinoma pri sopotnikih – kaj kdo gleda in zakaj – in knjiga Nizozemca Geerta Maka Potovanje brez Johna so v potovanju proti ZDA prekinjali neuspešne poskuse, da bi med letom, ki traja štirinajst ur, zaspal.