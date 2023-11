Filmski festival kot ogledalo sveta

Gneča in polne, pogosto razprodane dvorane 34. edicije festivala Liffe so prvič po pandemskem letu 2020 znova ustvarile vzdušje, kot smo ga poznali poprej. A vendar je bilo na festivalu marsikaj drugače: primanjkljaj kapacitet, ki jih je povzročil izpad Kina Komuna, je zasilno zapolnila dvorana AGRFT, v ozadju festivala, zaznamovanega z vsebinsko drznimi in provokativnimi filmi, ki so pod drobnogled neizprosno postavljali patologijo, izprijenost, nečlovečnost in gnilobo našega sveta, pa se je v Gazi vsem na očeh odvijal genocid. A če so evropsko festivalsko skupnost še nedavno zaznamovali pisma podpore ter posebne selekcije ukrajinske in iranske kinematografije, je tokrat med festivali zazevala glasna tišina.