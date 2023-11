Še vedno mi ne uspe doumeti, da naj bi bila država podjetje, še zlasti tako ne, katere naloga je, da poceni kupuje in drago prodaja elektriko. Država, in mi v njej, smo pomembno kompleksnejša usoda. Še najbolj doslej jo je dojel Janez Drnovšek. Nisem se prevaral niti pri presoji Golobovih predhodnikov, Cerarja in Šarca, SDS pa se je nedavno začasno povzpela na oblast prav s pomočjo prevarantskega značaja in koristoljubnosti prgišča poslancev iz vrst novih obrazov. In nam nato večini prikazala vso razkošje svojih talentov, zaradi česar smo, prestrašeni in zgroženi, množično drveli na volišča. In prav to je, vsaj po moje, največja škoda, ki nama jo dela politika SDS in njenega vodstva.

To, kar je v gonji zoper svojo poslanko Mojco Šetinc Pašek uprizoril konglomerat novih obrazov GS na čelu s svojim prednikom, je, po moje, sramota za parlamentarni sistem. Gospe in gospodje, s takimi ravnanji si zabijate avtogole sami. Izvajate pogrome nad svojimi poslankami in poslanci, jim nasilno pregledujete telefone, češ da »izdajajo« vaše rabote, pa jim jih niti treba ni, saj so nam vaši »uspehi« vsem na očeh. Komu pa lahko znotraj parlamenta izdaja poslanka, če pa trdite, da ste predstavniki ljudstva in ne strank? Sram naj bo tiste, ki ste ob tem molčali, še bolj tiste, ki ste v teh poniglavostih sodelovali. Človeka imate nenehno na jeziku, s svojo poslanko pa ravnate kot svinja z mehom. Ste kdaj pomislili, da se boste v taki vlogi znašli tudi vi? Vas je strah za osebno eksistenco ohromil? Ste pomislili, da je tudi M. Š. Pašek človek? Ker vsi tako radi prisegate na to, da ste predvsem zastopniki ljudstva, ne morem razumeti, kako so se zmogli tudi vaši koalicijski partnerji sprijazniti s tem, da jih tisto, kar se dogaja prek plota v koalicijski stranki, pač ne zanima, češ, ni naša stvar.

Vse opisano me je dokončno prepričalo, da je tako razumljen parlamentarizem napaka demokracije. Ker me je strah pred tem, kaj bi nam lahko prinesla premajhna udeležba na volitvah, se jih bom še vnaprej pridno udeleževal, a nikoli ne bodo moj glas dobili novi obrazi, ki mi nato vsajajo dvom, da sem prišel praktično z dežja pod kap.

Josip Meden, Ljubljana