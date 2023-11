Teden splošnih knjižnic

Od 20. do 24. novembra bo v sklopu tedna splošnih knjižnic v enotah Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) potekalo pestro dogajanje za vse generacije pod sloganom Knjižnica, ključ do širokih obzorij!. V MKL pripravljajo obilo dogodkov, pogovorov in delavnic.