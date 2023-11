Krimovke so v Franciji odigrale zadnjo letošnjo tekmo v ligi prvakinj. Pred poldrugim mesecem dolgim premorom zaradi bližnjega svetovnega prvenstva med 29. novembrom in 17. decembrom na Švedskem, Norveškem in Danskem so izgubile proti Metzu, po četrtem porazu pa so zdrsnile na peto mesto v skupini B.

V vodstvu je danski Esbjerg s 14 točkami, Metz je zbral 12, danski Ikast deset, Rapid Bukarešta, Krim Mercator, norveški Vipers Kristiansand in madžarski Ferencvaros po sedem, Lubin pa je brez točk.

Pri krimovkah je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Črnogorka Jovanka Radičević z desetimi goli, Tjaša Stanko je dosegla šest zadetkov.

Ljubljansko ekipo, ki je na zadnjih petih tekmah osvojila le eno točko, v začetku prihodnjega leta čaka krčevit boj za vsaj šesto mesto v skupini, ki prinaša dodatni tekmi za uvrstitev v četrtfinale. Doma se bo pomerila z Rapidom iz Bukarešte, Ikastom in Lubinom, v gosteh pa z Vipersom, Ferencvarosem in Esbjergom.