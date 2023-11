Investicijska družba C-Tower na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice načrtuje gradnjo poslovno-stanovanjske stolpnice. Investitor je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) junija letos objavil javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt, ki bo zrasel na območju, kjer je trenutno urejeno plačljivo parkirišče. Ocenjevalna komisija je pregledala kar 16 elaboratov in podelila dve enakovredni prvi nagradi. Eno je prejela avtorska skupina, v kateri so Tomaž Krušec, Lena Krušec, Kristjan Nemec, Lenart Piano in Timotej Resnik, drugo pa skupina, ki jo sestavljajo Miloš Jeftič, Matic Čerin, Matej Tili, Tjaša Tušar, Bojan Fratina, Jaka Černigoj, Luka Čalasan Dorn in Erika Rus.

Vladimir Dobrev, projektni svetovalec iz družbe C-Tower, je pojasnil, da so avtorje obeh idej sedaj pozvali, naj naredijo dodatne prilagoditve oziroma dodelajo svoji idejni rešitvi. »Sedaj imamo neke vrste mini tekmovanje med avtorji prvonagrajenih rešitev, da lahko izberemo res najboljšo,« je dejal Dobrev. Upa, da bodo to lahko storili že do konca letošnjega leta. Pojasnil je, da načrtujejo gradnjo stolpnice, ki bo imela dvoetažni razširjen parter s poslovnimi prostori, nad katerim se bodo vrstila nadstropja s stanovanji. V nižjih etažah bodo gradili manjša stanovanja, v višjih večja, na vrhu pa bodo prestižna. V 16 nadstropjih bo skupno okoli 80 stanovanj. Dobrev je dodal, da bo parkiranje za lastnike stanovanj urejeno v podzemnih etažah, kjer bodo parkirna mesta lahko pridobili tudi stanovalci obstoječih sosednjih blokov. Okvirna ocenjena vrednost projekta C-Tower je po besedah Dobreva okoli 25 milijonov evrov.

Ob Pokopališki gradijo še dva vila bloka

Z avtorji tiste idejne rešitve, ki bo na koncu najbolj prepričala investitorja, bo družba C-Tower sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Hkrati bo ta rešitev podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, je pojasnil generalni sekretar ZAPS Vlado Krajcar. Omenil je, da je bila izvedba natečaja zahteva občinskega prostorskega načrta za to območje. Župan Zoran Janković je na pobudo družbe Smart Property, ki je lastnica C-Towerja, že letošnjega aprila podpisal sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje v križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice. Če bo mestni svet podrobni prostorski načrt sprejel do konca prihodnjega leta, bodo po besedah Dobreva predvidoma sredi leta 2025 lahko zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja za C-Tower.

»O cenah stanovanj v C-Towerju je za zdaj prezgodaj govoriti. To zagotovo ne bodo cene, ki bi šle v nebo,« je zagotovil Dobrev. Omenil je, da družba Smart Property ob Pokopališki ulici v Ljubljani že gradi Rezidenco Zelena jama z dvema vila blokoma s skupno 40 stanovanji, kjer se cena kvadratnega metra giblje okrog 4000 evrov. Ta stanovanja naj bi zgradili do konca prihodnjega leta. Dobrev je potrdil, da v prestolnici načrtujejo še en projekt, vendar podrobnosti o njem še ni želel razkriti, ker se trenutno pogajajo glede nakupa zemljišča zanj.