Na primorski avtocesti bo zaradi del do 20. ure zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Kolona vozil je tam trenutno dolga od dva do tri kilometre, zaradi česar prihaja do desetminutne zamude. Dela potekajo tudi med Vrhniko in Brezovico, zato bo pri priključku Brezovica zaprt vozni pas do 15. ure. Zastoj je tam dolg en kilometer.

Štajerska avtocesta pa bo zaradi del do ponedeljka do 6. ure zjutraj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Na odseku pred Blagovico je treba zaradi gneče trenutno računati na pet do deset minut zamude. Na priključku Trojane sta medtem zaprta uvoza v obe smeri. Promet je preusmerjen na regionalno cesto.

Do 22. ure sicer velja splošna prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.