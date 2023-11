Kot so spomnili, mineva poldrugo leto, odkar si pod vlado Roberta Goloba prizadevajo za dvig pokojnin. Letošnja jesen je ob vztrajni visoki inflaciji med upokojence po njihovih navedbah vnesla precej nemira, zato so predstavnike izvršne veje oblasti pozvali, naj nemudoma začnejo izvajati pokojninsko zakonodajo ali popravijo sprejeto lestvico dodatka.

Zagrozili so tudi z ustavno pritožbo, ki je na koncu niso vložili. »Soočali smo se z očitki, da za upokojence ne naredimo nič. Da moramo na ulico. Samo ulice nikar. Kdor je ni izkusil, ne ve, k čemu poziva,« so poudarili v sporočilu.

Zadovoljni z dogovorom

Namesto tega so, kot so navedli, nadaljevali izvajanje svoje pogajalske strategije. Minuli mesec so se na srečanju s premierjem Golobom tako pogovarjali tudi o uskladitvi pokojnin.

Zadovoljni so, da je vlada ta teden sprejela sklep o januarski uskladitvi pokojnin za 8,2 odstotka, ki ji bo sledila februarska redna uskladitev pokojnin skladno s pokojninsko zakonodajo, pri čemer bo izveden tudi poračun za januar. »Računati je, da bo redna uskladitev v višini nekje do devet odstotkov,« so še zapisali.

Predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, ki predvideva to uskladitev, je že prestal obravnavo na matičnem parlamentarnem odboru, DZ ga bo tako potrjeval prihodnji teden.