»Obnašanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali je bilo neprimerno in v celoti nezakonito. Dotični osebi sta tudi nezakonito vstopali v prostore na zasebni lastnini, ki niso namenjeni kmetijski rabi. Seznanili so nas z vso dokumentacijo, slikovnim gradivom in video posnetki z dne odvzema,« so v sporočilu za javnost po obisku kmetije navedli v sindikatu.

Govedo po njihovih navedbah ni bilo shujšano in je bilo v primernem rejnem stanju, brez ran, poškodb ali česa podobnega. Živali so imele možnost paše, na voljo sta jim bili hrana in voda. Na območju dokrmljevanja je bil predel, ki je bil bolj blaten, kar je glede na vremenske razmere pričakovano in začasno. Živali so v takšnih obdobjih paše nekoliko bolj umazane, a to ne vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje, so nanizali svoje ugotovitve.

Odvzem samo v nujnih primerih

Spomnili so, da po zakonu o veterinarskih merilih pooblastilo odvzema živali velja samo v izjemno nujnih primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi. »To merilo v tem primeru ni bilo doseženo in ga zato označujemo kot nezakonitega. Od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevamo uvedbo izrednega strokovnega nadzora postopka in ukrepanje v skladu z zakonom ter takojšnjo vrnitev živali rejcu,« so dodali.

Poudarili so, da so rejec in njegovi družinski člani močno prizadeti in šokirani ter da jim bodo nudili vso pomoč. Napovedali so tudi nadaljnja prizadevanja, da se zakon o zaščiti živali ustrezno popravi in uskladi s stroko.

»Zavedati se moramo, da tovrstni pritiski, ki se v zadnjem času vrstijo na kmete po celi Sloveniji, lahko naredijo slovenski družbi nepopravljivo škodo, ki se bo skozi prihodnja leta odrazila v izgubi prehranske varnosti in odvisnosti našega naroda od uvoza hrane vprašljive kvalitete ter zaraščenosti podeželja,« so sklenili v sindikatu.

Do odvzema goveda je prišlo le štiri dni po uveljavitvi novele zakona o zaščiti živali, katerega cilj sta večja zaščita živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. Noveli se sicer obeta ustavna presoja.