Slovenska boksarka, ki bo čez 14 dni dopolnila 25 let, je zmagala z 2:1. Zanjo sta glasovala Kieran McCann (96:94) in Marco Moscadelli (98:92), da je boljša osem let starejša Škotinja, pa je po tesnem dvoboju ocenil Frank Michael Maass.

Dvoboj je na stežaj odprl vrata največjemu uspehu ženskega boksa na Škotskem in v Sloveniji, boljša pa je bila Ema Kozin. Ob tem ne gre spregledati, da je tekmovanje organizirala skupina Queensberry Promotions Franka Warrena, ki velja za eno najbolj uveljavljenih v tem športu in ponuja platformo za naslednje velike tekme.

V izenačenem dvoboju je bila prvi rundi boljša Škotinja, ki je na sredini ringa dominirala, a že v naslednji je pobudo prevzela Ljubljančanka. Nekaj močnih udarcev na obeh tekmovalkah ni pustilo posledic.

Malo udarcev je v dvoboju dveh izkušenih tekmovalk natančno doseglo cilj. Obe sta namreč pazili na primerno distanco, ki je tekmeci onemogočala uveljaviti svoje prednosti. Lepo pa je bilo v peti rundi videti, ko je slovenska boksarka Škotinjo s serijo udarcev pritisnila ob vrvi ringa. Da sta obe izjemno motivirani in pripravljeni, sta dokazali v drugi polovici dvoboja, ko sta v sedmi rundi dvignili rite borbe. Na koncu bi Škotinjo lahko rešila le dobra zadnja runda in takoimenovani srečni udarec, a je Slovenka našla način, da obdrži minimalno točkovno prednost.

V poklicni karieri je Ema Kozin ob 24 zmagah dosegla tudi en remi, edina, ki jo je doslej premagala, pa je bila legenda ženskega boksa Američanka Clarissa Shields.