O vodomcu za prvenec ali drugi film je odločala mednarodna žirija v sestavi Iza Strehar, Agron Domi in Luis Fulvio Baglivi. Za zmagovalni film je zapisala, da gre za črno komedijo z razgibano filmsko pripovedjo in izvirnim scenarijem, ki bo v izziv gledalcem z različnimi predsodki.

Več filmoc letošnjega festivala Liffe smo si ogledali tudi na Dnevniku. Vabljeni k branju naših ocen filmov.

Najboljši kratki film: Dežela gora

O nagradi za najboljši kratki film je odločala žirija v sestavi Petja Labović, Jelena Maksimović in Milan Šimanek. Odločila se je za film Dežela gora Olge Kosanović. In s čim jih je film prepričal? "Ker je s svojo preprostostjo in navzočnostjo v nas vzbudil empatijo. Z bližnjimi posnetki, ki so nas globoko pretresli, in igralci, ki so se zlili s svojo vlogo," so njihove besede sporočili z Liffa.

Nagrada fipresci filmu Lola

Nagrada fipresci, ki jo podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev v sestavi Michela Manente, Mihai Fulger in Živa Emeršič, je pripadla filmu Lola, ki ga režijsko podpisuje Irec Andrew Legge. Nagradili so ga za »ambiciozen, inovativen in čustven prvenec, ki gledalca navduši s pogumnim in drznim vizualnim slogom, prevzemajočo pripovedjo in domiselno uporabo arhivskih posnetkov ob nagovarjanju globokih etičnih dilem«.

Mladinska žirija nagradila film Sladki vzhod

Svoje je povedala tudi mladinska žirija programa Kinotrip v sestavi Tjaša Hafner, Izak Kabir Khan, Anej Košorok, Lara Matos in Anais Vrtunski. Odločila se je za ameriški film Sladki vzhod v režiji Seana Pricea Williamsa. »Referenčno bogati film ceste pravljičnih razsežnosti nas je očaral s svojo sanjaško vizualno ravnjo, ki vodi v absurde, bega in preizprašuje pogled občinstva, skozenj pa družbo - nas same,« je med drugim zapisala žirija.

Nagrada art kino mreže filmu Štirje mali odrasli

Nagrada žirije art kino mreže Slovenije v sestavi Kaja Čop, Gregor Janežič in Luka Vidic je šla finskemu filmu Štirje mali odrasli Selme Vilhunen. »Film Štirje mali odrasli nam s premišljenim prepletanjem med dramo in komedijo prikaže, kaj se zgodi, ko ljubezenski trikotnik postane kvadrat. Film, v katerem je glavno vodilo iskrena ljubezen in ruši koncept monogamnega partnerstva, odlikuje odlična glavna igralka, podprta z izjemnimi soigralci, osvetlitvijo, fotografijo in glasbo,« so ocenili.

Občinstvo nagradilo Poljubi prihodnost - U2 v Sarajevu

Občinstvo je nagrado zmaj z oceno 4,93 podelilo filmu Poljubi prihodnost - U2 v Sarajevu. Navdihujoč glasbeni dokumentarec govori o prebivalcih obleganega Sarajeva, ki so med vojno z glasbo in kulturo ohranjali človečnost in širili upanje ter se povezali s skupino U2, ki je postala njihov glasnik.

Programski direktor Popek zadovoljen z letošnjim festivalom

Popek je tudi izrazil upanje, da je bil festival obiskovalcem všeč. Kot je še dodal, je bil obisk festivala letos zelo dober in precej večji kot lani.

O na letošnjem Liffu nagrajenih filmih je povedal, da sam nerad komentira odločitve žirije, kar še posebej velja za nagrado vodomec, a sam stoji za vsemi desetimi naslovi, ki jih izbere. In ne glede na to, kateri zmaga, so zanj vsi enakovredni. Zmagovalni Tri tisoč oštevilčenih opek je po njegovih besedah eden drznejših, formalno igrivih filmov in do neke mere tudi zelo pogumen, saj je nastal v Orbanovi Madžarski, kjer umetnikom, ki so kritični do te dežele, verjetno ni najlažje.

O nagradi občinstva zmaj, ki jo je letos z oceno 4,93 prejel dokumentarni film Poljubi prihodnost - U2 v Sarajevu v režiji Nenada Čičin-Šaina, je Popek je povedal, da tako zelo visoke povprečne ocene, kot jo je dobil letošnji zmagovalec, še ni bilo.

Podelitev nagrad so sklenili s projekcijo kratkega vesterna španskega režiserja Pedra Almodovarja Čuden način življenja, ki govori o ljubezni med dvema kavbojema. Polurni film je žanrsko neobičajen za Almodovarja, a ima zanj značilen nezamenljivi slog.