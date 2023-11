Na primorski avtocesti je pred Brezovico proti Ljubljani zastoj dolg šest kilometrov. Pri priključku Brezovica bo danes še do 15. ure ter v nedeljo med 8. in 15. uro zaradi del zaprt en vozni pas.

Na odseku med Postojno in Razdrtim v smeri Kopra je zastoj trenutno dolg štiri kilometre. Zaradi del na tem odseku bo do 20. ure v nedeljo zaprt vozni pas.

Na štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Mariboru poltretji kilometer dolg zastoj. Zaradi del bosta do ponedeljka do 6. ure zaprta uvoza obeh smeri na priključku Trojane, promet je preusmerjen na regionalno cesto. En vozni pas bo do 22. ure zaprt med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, še navajajo na prometnoinformacijskem centru.