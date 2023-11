»Mislim, da ni treba, da koga skrbi. Danska je favorit skupine, je zelo kakovostna, lahko ji le čestitam, bila je boljša od nas. Navijačem pa lahko sporočim, da bomo v ponedeljek naredili vse, da gremo na EP,« je po tekmi, na kateri so Slovenci delovali precej brezkrvno, dejal kapetan Jan Oblak.

»Če mogoče v Koebenhavnu z naše strani ni bilo 'na glavo', pa bomo, če bo treba, tako šli proti Kazahstanu. Ga ne podcenjujemo, vemo, da je v nogometu vse mogoče. Ampak verjamem, da bomo na domačem stadionu z navijači in pozitivno energijo vse oddelali tako, kot je treba, in se uvrstili na EP,« je še poudaril slovenski vratar, ki kljub nekaj izvrstnim posredovanjem ni mogel preprečiti poraza na Danskem.

Navijačem ni treba skrbeti

Toda ta ne povzroča preveč skrbi niti strelcu edinega slovenskega zadetka na stadionu Parken Eriku Janži. Ta je prav tako optimist pred obračunom s Kazahstanom, ki se bo v razprodanih Stožicah začel ob 20.45.

»Navijačev ni treba skrbeti. Mi verjamemo, stoodstotno smo prepričani, da bo vse skupaj izgledalo bolje. Igramo doma, kjer še nismo izgubili. Naj se tako tudi nadaljuje, da bo vse tako, kot si želimo,« je povedal Janža.

Oba sta pristavila, da ni treba, da preveč razmišljajo o porazu na Danskem, ampak o tem, kako bo v ponedeljek. Selektor Kek pa je izpostavil nekaj pomanjkljivosti.

Med njimi tudi to, da imajo trenutno preveč igralcev, ki niso stoodstotni, pri čemer je navedel Erika Janžo, Timija Max Elšnika ter tudi Petra Stojanovića in Andraža Šporarja, ki tekme v Koebenhavnu nista igrala. Kot je pojasnil selektor, sta malce načeta, po drugi strani pa bi jima morebitni prejeti rumeni karton proti Danski preprečil ponedeljkovo igranje proti Kazahstanu.

Manjkalo karakterja, odločnosti, kakovosti

Ob tem se je obregnil še ob nekatere druge reprezentante. »So igralci, ki so igrali dobro, medtem ko se morajo nekateri malce zamisliti, če mislijo, da so standardni,« je - ne da bi razkril imena - opozoril selektor in dodal, da sta proti Dancem manjkala predvsem karakter in odločnost, »enostavno pa je zmanjkalo tudi kakovosti«.

Je pa videl nekaj dobrih stvari v boju s favoritom na severu Evrope, med drugim to, da so se do konca držali Dancev, da se niso predali, da so iskali drugi zadetek. »Smo trpeli, nismo pa padli v neko katastrofo. Tekma je pokazala nekaj pozitivnih stvari, ki jih bomo lahko izkoristili.« Kot pozitivno je izpostavil to, da so se lahko primerjali z ekipo z najvišje ravni. »Ve pa se, kaj nas čaka v ponedeljek in kaj moramo narediti,« je zaključil selektor.

Kazahstan, ki je v petek s 3:1 odpravil San Marino po dveh golih Islama Česnokova, v Slovenijo ne bo prišel v polni postavi, saj bo zaradi poškodbe manjkal eden njegovih najboljših igralcev Bahtijar Zajnutdinov, bo pa zraven Ramazan Orazov, član slovenskega prvoligaša Kopra.

Tekmo bodo sodili Poljaki Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki in Adam Kupsik. Slovenija v boju s Kazahstanom za preboj na EP ne sme izgubiti, medtem ko mora tekmec z vzhoda nujno zmagati.

Na EP so doslej uvrščene gostiteljica Nemčija, Belgija, Francija, Portugalska, Španija, Škotska, Turčija, Avstrija, Anglija, Madžarska, Slovaška, Albanija in Danska.