Generator Neka je bil v petek ob 21.37 ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. Elektrarna trenutno obratuje z 28-odstotno močjo in jo bo v skladu z obratovalnimi postopki postopno povečevala.

»Organizacije, ki jih je pooblastila Uprava RS za jedrsko varnost, so po neodvisnem nadzoru aktivnosti podale pozitivno mnenje za zagon,« so zapisali v objavi.

Pred tem je Nek upravi poslala poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oz. zaustavitvi elektrarne in podporne študije. Uprava je potrdila, da je Nek izvedel vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnil predpogoje za varno obratovanje.

Preventivna zaustavitev

Nek so 6. oktobra zjutraj zaustavili, potem ko so 4. oktobra ob 23.30 operaterji zaznali povečano puščanje primarnega hladilnega kroga v zadrževalnem hramu. Čeprav je to puščanje predstavljalo približno 20 odstotkov dovoljenega po tehničnih specifikacijah Neka, so se odločili za preventivno zaustavitev.

V dneh, ki so sledili, so ugotovili natančno mesto puščanja - to je bilo na delu priključnega cevovoda na reaktorsko posodo na sistemu za visokotlačno varnostno vbrizgavanje, ki je eden od sistemov za hlajenje sredice v sili - in začeli s sanacijo. Za popravilo so angažirali originalnega projektanta in dobavitelja opreme Westinghouse ob podpori domače industrije.

Po preiskavah so se odločili za zamenjavo segmentov obeh cevovodov od priključka na reaktorski posodi. Po pripravah, v katerih so se med drugim varilci usposabljali v modelu, ki je po velikosti in razporeditvi ustrezal prostoru, v katerem so nato opravljali dela, so popravilo nato izvedli. Kot pojasnjujejo v Neku, so vgradili nove materiale, ki so po specifikacijah enaki originalnim, vse nove zvare pa so pregledali s predpisanimi neporušnimi postopki.

Uspešmo opravili vsa korektivna dela

»Končna ugotovitev Neka in pooblaščenih organizacij je, da je bila zamenjava segmentov cevovodov na obeh progah varnostnega vbrizgavanja v sredico optimalen in najbolj konservativen ukrep,« so zapisali v današnjem sporočilu.

Po zamenjavi delov cevovoda so vseh 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo prestavili nazaj v reaktorsko posodo in nadaljevali priprave na ponovni zagon. Ko so pooblaščene organizacije po nadzoru dale pozitivno mnenje, so lahko elektrarno znova zagnali.

»Zaposleni v Neku smo v tednih od zaustavitve s strokovnimi in zanesljivimi partnerji uspešno opravili vsa korektivna dela; elektrarna ponovno proizvaja električno energijo, ki jo odlikujeta nizkoogljičnost in konkurenčna cena,« so zapisali v sporočilu.

V elektrarni zagotavljajo, da med puščanjem jedrska varnost ni bila ogrožena, saj je bilo puščanje v mejah, ki omogočajo normalno obratovanje elektrarne. Izpustov radionuklidov v okolico ni bilo, vsi varnostni sistemi so bili na razpolago, odziv opreme in osebja na dogodek je bil v skladu s projektnimi osnovami in pričakovanji, so navedli.

Zahtevno opravilo

Uprava za jedrsko varnost je v objavi minulo sredo, potem ko je prejela omenjeno poročilo Neka, med drugim zapisala, da je bila zamenjava obeh delov cevovodov zaradi radioaktivnega sevanja v bližini reaktorske posode in tudi kontaminiranosti cevovodov zahtevno opravilo ter da noben delavec ni prejel doze, ki bi presegala zakonsko omejitev.

»Skupna izmerjena doza sevanja vseh delavcev je bila manjša od doze, ki je bila načrtovana pred izvedbo del. Osebje Neka se je za aktivnost popravila cevovoda dobro pripravilo, sprejelo ukrepe za zaščito delavcev in izvedlo učinkovito dekontaminacijo delovišča in cevovodov,« je ugotovila uprava.

Pojasnila je, da bo Nek sedaj podrobno analiziral vzrok za pojav razpoke. Oba odrezana dela cevovodov so poslali na analizo v tujino, kjer bodo v ustreznem laboratoriju v vroči celici izvedli porušne in metalografske raziskave materiala in zvarov. Glede na zaključke analize bo Nek po potrebi izvedel dodatne tehnične ukrepe, je navedla uprava.

Ugotovila je med drugim še, da je bil vpliv izrednega remonta na okolje in prebivalstvo zelo majhen in primerljiv z vplivom med običajnim obratovanjem Neka. Plinski izpusti v okolje so bili med izrednim remontom nekoliko višji, vendar primerljivi s količinami radioaktivnih snovi, ki se izpuščajo med rednimi remonti. Vsi radioaktivni izpusti so bili veliko nižji od dovoljenih mejnih vrednosti, ki so določene za Nek, je zatrdila uprava za jedrsko varnost.