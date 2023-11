Na tržni inšpektorat je prispelo več prijav potrošnikov, ki so opravili nakupe prek različnih spletnih strani. Gre za spletne strani, prek katerih trgovci prodajajo različne izdelke bodisi priznanih blagovnih znamk ali pa povsem neznanih znamk, so v sporočilu za javnost pojasnili na inšpektoratu. Število prevar se je povečalo tudi pri nakupih na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in TikTok.

Lažen občutek varnosti

»Ponudniki skušajo potrošnike zvabiti v hiter nakup bodisi z visokimi popusti ali izredno nizkimi cenami za izdelke, ki so zelo popularni. Spletne strani so prevedene v slovenski jezik, kar pa še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca,« so izpostavili.

Spletni trgovini nemalokrat dodajo v ime Slovenija ali Ljubljana, s čimer dajejo potrošnikom lažen občutek domačnosti in varnosti. Ob tem poudarjajo, da varnosti ne zagotavlja niti spletni naslov s končnico.si, saj to ne pomeni, da je upravljalec spletne strani slovensko podjetje.

Spletni prevaranti besedila največkrat delno prevedejo s spletnimi prevajalniki, delno pa tekste enostavno kopirajo z drugih, verodostojnih slovenskih spletnih strani. Kot opozarjajo na inšpektoratu, lahko s tem spletna stran deluje povesem legitimno, za njo pa se skriva nekdo, ki preži na potrošnike.

»Potrošniki so naročene izdelke bodisi plačali, pa pošiljka ni nikoli prispela ali pa so plačilo izvedli po povzetju, prejeli pa so bistveno drugačne izdelke od pričakovanih. Nekateri potrošniki so uspeli vzpostaviti komunikacijo s prodajalcem, ki pa se čez čas, tako kot pri ostalih potrošnikih, ni več odzival,« so zapisali.

Seznam sumljivih trgovin

Tržni inšpektorat je ob tem objavil seznam sumljivih spletnih trgovin, pri katerih bi lahko po njihovi oceni prišlo do prevare. Na seznamu so spletne strani, kot so adidasslovenia.com, converseallstarslovenija.com in michaelkorsslovenija.com. Celoten seznam je dostopen tukaj.

Na inšpektoratu ob tem pojasnjujejo, da so spletni prevaranti ves čas na delu in je posledično težko slediti vsem spremembam. Naslove spletnih strani hitro spreminjajo, tako da jih še ni mogoče povezati s spletnimi prevarami, zato je pri spletnih nakupih potrebne veliko previdnosti.

Tržni inšpektorat je ob tem podal nekaj nasvetov za varno spletno nakupovanje. Kot poudarjajo, lahko potrošniki za varnost največ naredijo sami.

»Vedno najprej poiščite in preverite podatke o prodajalcu. Načeloma so podatki verodostojnih spletnih trgovcev lahko dostopni že na njihovi spletni strani. Preverite sedež podjetja, telefonsko številko, elektronsko pošto in račun, s katerim poslujejo,« svetujejo. Preko spletnih forumov in družbenih omrežij se lahko prav tako preveri izkušnje drugih potrošnikov z dotičnim podjetjem.

Možnost plačila po povzetju ne pomeni nujno tudi dodatne varnosti, saj lahko potrošniki prejmejo bistveno drugačen izdelek od pričakovanega ali pa celo prazen paket.

Nakup blaga od neznanega oziroma nepreverjenega prodajalca je lahko tvegan, posebno, kadar ima ta sedež v tretji državi, opozarjajo na inšpektoratu. V primerih nakupa od prodajalca iz t. i. tretje države pa pomoč lahko potrošniki iščejo le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca.