Ob ujmi 4. avgusta in naraslem hudourniku se je nad naseljem Tribej sprožil plaz, ki je eden največjih v dravograjski občini. Po podatkih župana Antona Preksavca gre za plazovito območje v velikosti več hektarjev. Ob ujmi je zasulo in poplavilo hiše pod plazom, zasute in neprevozne so bile gozdne in občinske ceste na tem območju, prav tako državna cesta med Črnečami in Libeličami.

Postavili zaščitne zidove

Kot je še povedal župan, so prvi sestanki za sanacijo plazu stekli že avgusta med občino, podjetjem Slovenski državni gozdovi, ki je lastnik večjega dela zemljišča, koncesionarjem za ceste, to je družbo Voc, in koncesionarjem za vodotoke, družbo VGP Drava. Skupaj s projektantom so določili nujne sanacijske ukrepe, ki so jih doslej že izvedli, tako da so se nedavno prebivalci treh hiš po treh mesecih od evakuacije lahko vrnili v svoje domove.

Med drugim so Slovenski državni gozdovi v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije izvedli odstranitev drevja z območja plazu. VGP Drava je po županovih besedah moral urediti strugo hudournika, družba Voc pa je vzpostavila alarmni sistem, po katerem bi se ob proženju plazu zaprla državna cesta. Občina je, kot je pojasnil župan, postavila zaščitne zidove ob hišah, ki omogočajo prvo zaščito v primeru, da bi spet narasel hudournik.

Velikanski stroški

Občina je tudi že naročila projekte za sanacijo plazu. Ko jih bo pridobila, se bodo odločili, kako naprej. Župan ocenjuje, da bi lahko bili stroški sanacije na območju, kjer poteka gozdna cesta, velikanski, zato bo o tem verjetno še potreben razmislek. Vsekakor pa je treba plaz sanirati v takem obsegu, da ta ne bo ogrožal naselja pod njim, je še dejal župan.

Slovenski državni gozdovi so potek del na tem plazišču minuli teden predstavili z objavo video posnetka na družbenem omrežju. V njem sodelavka družbe Slovenski državni gozdovi Danijela Zaveršnik navaja, da je bilo delo zelo zahtevno in natančno ter da je bilo treba preudariti vsak korak.

Povedala je, da so v sodelovanju z občino, zavodom za gozdove in geomehaniki ocenili, da morajo drevesa na plazišču odstraniti. Po besedah revirnega gozdarja Janeza Zbičajnika so z odstranitvijo dreves brežino razbremenili teže.