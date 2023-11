Dež, veter, hladno vreme in razprodani kultni stadion Parken, ki je eden najbolj akustičnih v Evropi, so pričakali slovensko nogometno reprezentanco na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo z Dansko v Köbenhavnu. Na njem se je najbolj domače počutil Benjamin Verbič, ki je po milijonskem prestopu iz Celja dve sezoni in pol (2015–2018) igral za Köbenhaven. Čeprav so bili Danci oslabljeni in javno mnenje po zadnjih predstavah reprezentance ni bilo optimistično, je bil zvezdnik Tottenhama Pierre Emile Hojbjerg samozavesten v napovedi pred tekmo: »Prepričan sem, da premoremo orožja, ki jih lahko nevtralizira le malo ekip.« Slovenski selektor Matjaž Kek se je odločil za previdno taktiko, saj je na klop presenetljivo posedel rahlo poškodovanega Stojanovića (priložnost je dobil Verbič) in Šporarja (tekmo je začel Vipotnik), ki bi v primeru prejetega rumenega kartona ne imela pravice nastopa v ponedeljek proti Kazahstanu. Španski sodnik Sanchez je znan po tem, da hitro potegne rumeni karton.

Danski selektor Hjulmand se je zaradi slabe igralne površine odločil za igralce, ki so dobri za igro po zraku in skok. Gostitelji so začeli čvrsto, takoj prevzeli pobudo in Slovence spravili v podrejeni položaj. Gostje so iz minuto v minute bolj trpeli. Oblak je v 12. minuti še ustavil strel Winda, v 22. so sodniki razveljavili gol zaradi igranja z roko, v 26. minuti pa je slovenska obramba razpadala po verižni seriji napak. Po lepi podaji Christiansena je slovensko zmedo kaznoval obrambni igralec Wolfsburga Maehle, potem ko se je povsem sam znašel pred slovenskim golom. Potem ko so bili Slovenci pol ure povsem nenevarni za gol danskega kapetana Schmeichla, so izenačili iz prvega resnega napada na tekmi s pravim evrogolom. Danci so s prekrškom zaustavili prodor borbenega Vipotnika, Janža pa je v slogu nekdanjega asa Zahovića z levico žogo poslal čez živi zid v mrežo za izenačenje po le štirih minutah zaostanka. S tem je ustavil rastočo samozavest Dancev, ki so bili do konca prvega polčasa vse bolj nervozni, čeprav so imeli popolno premoč v posesti žoge (64:36) in strelih na gol (7:1). Največja težava Slovenije v prvem polčasu je bila, da ni uspela pritisniti na zadnjo linijo Danske, da zvezna vrsta ni zadržala žoge in da ni uspela ustaviti igre gostiteljev po bokih. Kek je reagiral tako, da sta Verbič in Mlakar zamenjala položaja na krilih.

V drugem polčasu so Danci premoč kronali že po devetih minutah, ko je zadel vezist Anderlechta Delaney, potem ko je slovenska obramba znova pokazala premalo odločnosti. Slovenci po zaostanku niso uspeli resneje ogroziti gola Dancev, saj so s težavo prišli z žogo že čez sredino igrišča. Danci, ki so tekmeca povsem nadigrali, so zmagali zasluženo in se tako že uvrstili na evropsko prvenstvo.

Izidi 9. kroga v skupini H: Kazahstan – San Marino 3:1 (1:0, Česnokov 19, 51, Aimbetov 92/11 m; Franciosi 60), Finska – Severna Irska 4:0 (1:0, Pohjanpalo 42/11 m, Hakans 47, Pukki 74, Lod 88), Danska – Slovenija 2:1 (1:1); vrstni red: Danska 22, Slovenija 19, Kazahstan 18, Finska 15, Severna Irska 6, San Marino 0; Pari zadnjega, 10. kroga, ponedeljek ob 20.45: Slovenija – Kazahstan, Severa Irska – Danska, San Marino – Finska.

*** 9,5 mio. € bo iz blagajne Uefa prejela vsaka izmed 24 reprezentanc, ki bo zaigrala na evropskem prvenstvu. Vsaka zmaga v skupinskem delu tekmovanja v Nemčiji prinaša 1,5 milijona evrov in remi 750.000 evrov.