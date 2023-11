Potem ko je EU uspešno prisilila Apple k uporabi naprednejšega vhoda za polnjenje in prenos podatkov USB-C v iphonih, bi znalo ameriško jabolčno podjetje pod evropskim pritiskom kloniti še na enem pomembnem področju. Vse glasnejše so govorice, da naj bi Apple že prihodnje leto omogočil nalaganje aplikacij iz konkurenčnih spletnih prodajaln. Ne gre za nepomembno potezo.

Monopol Applovega appstora pri prodaji aplikacij za iphone in ipade je pomemben del poslovnega modela tega podjetja. Trditev, da najpomembnejša poteza Applovega ustanovitelja Steva Jobsa ni bila prodaja ipoda ali iphona, temveč zagon spletnih prodajaln itunes in appstore, ni daleč od resnice. Apple je namreč leta 2022 prek appstora ustvaril kar 1,1 bilijona dolarjev prihodkov. Velik del teh prihodkov predstavlja tako imenovani 30-odstotni Applov davek na vse nakupe v appstoru in vsa plačila znotraj aplikacij, ki so bile prenesene iz te spletne prodajalne.

Da podjetje skrbno varuje tako dobičkonosni poslovni model, je jasno. So se pa v preteklosti nekatera podjetja glede tega z Applom že spopadla. Najbolj slavna je pravda s podjetjem Epic, ki stoji za priljubljeno videoigro Fortnite. Epic ni želel Applu plačevati davka, slednji pa ga je nato odstranil iz svoje spletne prodajalne. Ameriško sodišče je leta 2021 naposled presodilo, da Apple ne krši pravil o preprečevanju monopola, a je Applu vseeno naložilo, naj omogoči dostop do alternativnih plačilnih sistemov, denimo do spletne strani avtorja aplikacije, kjer je možno opraviti transakcije brez Applovega davka.

Še dlje od omenjene sodbe gre evropski akt o digitalnih trgih. Ta ne zahteva zgolj možnosti alternativnih plačilnih sistemov, temveč od Appla zahteva umik blokade konkurenčnih spletnih prodajaln. Če Apple do 24. marca 2024 ne bo ugodil zahtevam novih evropskih pravil, ga lahko doleti kazen v višini 10 odstotkov globalnega prometa. Za zdaj kaže, da jih Apple namerava spoštovati. Hkrati obstaja velika verjetnost, da bo Apple dostop do konkurenčnih spletnih trgovin omogočil le znotraj EU. Apple se sicer že ves čas pritožuje, da bi z alternativnimi prodajalnami aplikacij lahko trpela varnost uporabnikov pred zlonamernimi programi. Hkrati pa bi nova pravila močno olajšala nalaganje piratiziranih aplikacij na iphone.