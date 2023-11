Alison Carey, ki je priznala, da je v preteklosti delala tudi kot prostitutka, je leta 2020 na newyorškem sodišču vložila tožbo proti materi Patricii, ki jo je obtožila, da je dovolila neznancem, da jo kot otroka spolno zlorabljajo med satanističnimi obredi. V tožbi zahteva odškodnino za »ogromno psihično in telesno škodo, duševne bolečine in trpljenje ter naklepno povzročitev hudega čustvenega trpljenja«.

V dokumentih, ki jih je objavil časnik The Sun, trdi, da je bila priča odraslim, ki so sodelovali pri »spolnih dejanjih z odraslimi in otroki«, in da se je domnevna zloraba zgodila med »polnočnimi satanističnimi obrednimi srečanji, ki so vključevala obredna žrtvovanja«. V pogovoru za The Sun Online leta 2018 je dejala: »Slovesnosti ali obredi so se vedno dogajali med 2. in 4. uro zjutraj in ne vsak teden, kolikor se spomnim, ampak le na določene datume. Vsi so nosili dolge obleke s črnimi kapucami in hodili v parih na določeno mesto. Ko so prišli do njega, so začeli obrede in peli v drugem jeziku, mislim da v latinščini. Potem pa so se zgodile grozne stvari, ki jih otrok nikoli ne bi smel videti.«