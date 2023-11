Watersa so v preteklosti že večkrat obtožili antisemitizma, pred kratkim pa se je oglasil tudi predsednik urugvajskega izraelskega odbora Roby Schindler, ki je v pismu urugvajskim hotelom in tudi na družbenih omrežjih Rogersu pripisal spodbujanje sovraštva proti Judom. Izrael je Watersa kritiziral že v maju, ker je na koncertu v Berlinu po njihovi oceni zlorabil žrtve holokavsta, potem ko je na oder prišel oblečen kot SS-oficir, na platnu za njim pa so se prikazovala imena znanih žrtev in aktivistov, od Anne Frank do Georgea Floyda.

Waters se je sicer zameril tudi Ukrajincem, potem ko je pisal prvi dami Ukrajine Oleni Zelenski in ji sporočil, da so ekstremni nacionalisti v Ukrajini državo poslali na pot v uničujočo vojno, njenega moža, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, pa je obtožil, da ni izpolnil predvolilnih obljub, da bo v regijo Donbas prinesel mir.