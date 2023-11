Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se nadaljuje na novih prizoriščih. Gurgl na avstrijskem Tirolskem bo danes gostil prvi moški slalom sezone (prva proga ob 10.45, druga ob 13.45), na novi progi v Zermattu in Cervinii pa se bodo na dveh smukih pomerile smukačice (start danes in jutri ob 11.45). V areni bodo trije slovenski alpski smučarji, in sicer Ilka Štuhec ter Štefan Hadalin in Tijan Marovt.

Začetek sezone kroji vreme, tako da se moški alpski smučarji sploh še niso pomerili na nobeni tekmi. Vse ledeniške tekme so odpadle, in sicer veleslalom v Söldnu ter oba smuka pod Matterhornom. Kljub temu začetek za slovensko alpsko smučanje ni obetaven, saj sta Žan Kranjec in Štefan Hadalin do odpovedi tekme v Söldnu tekmovala slabše od pričakovanj, slovenski smukači pa na treningih niso poskrbeli za kakšno evforijo. Slovenska trojica v tehničnih disciplinah v postavi Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Tijan Marovt se je na tekmo v zimskih razmerah pripravljala na Finskem. Tudi pri ženskah na začetku sezone ni bilo presežkov, saj je na treh preizkušnjah v tehničnih disciplinah dvakrat točke svetovnega pokala osvojila le Ana Bucik, a se nikoli ni uvrstila med najboljšo deseterico.

Začetek svetovnega pokala v alpskem smučanju bo minil brez lanskega skupnega zmagovalca Norvežana Lucasa Brathna, ki je tik pred začetkom sezone nepričakovano oznanil, da je končal športno pot. V minuli zimi sta se mu na desetih slalomih najbolj približala Henrik Kristoffersen in Ramon Zehnhäusern, medtem ko je od Slovencev zgolj 22 točk osvojil le Štefan Hadalin. Vrhničan je v intervjuju za Dnevnik pred začetkom sezone dejal, da žezlo v reprezentanci prepušča Tijanu Marovtu, ki je na treningih hitrejši.

Več si lahko slovenska ženska reprezentanca obeta od ženskega smuka, saj je Ilka Štuhec v minuli sezoni zasedla skupno drugo mesto, potem ko je v smukaškem seštevku zaostala le za Italijanko Sofio Goggia. Na novem prizorišču s startom v Švici in ciljem v Italiji so organizatorji zaradi slabega vremena opravili le en trening (Ilka Štuhec je bila 35.), tako da je napovedovanje rezultatov na novem prizorišču loterija.

Na začetku prihodnjega tedna bodo reprezentance prvič v tej sezoni odpotovale v Severno Ameriko. Ženske bodo prihodnji konec tedna tekmovale v slalomu in veleslalomu v Killingtonu, moški pa bodo v naslednjih dveh tednih tekmovali na dveh smukih in superveleslalomu v Beaver Creeku.