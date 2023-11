Potem ko je na sklepnem teniškem mastersu sezone v Torinu prvič v karieri premagal Novaka Đokovića, se je Jannik Sinner spravil še na Holgerja Runeja ter prav tako prvič v karieri vzel skalp Danca. Dvoboj je bil ves čas izenačen, Italijan pa ga je na veselje publike odločil v svoj prid v deveti igri odločilnega niza, ko je tekmecu odvzel servis ter potrdil prvo mesto v skupini. Z izidom je bil zadovoljen tudi Novak Đoković, ki je bil z dvema posamičnima zmagama odvisen od razpleta dvoboja, saj bi se lahko v primeru zmage Runeja zgodilo, da bi že končal sezono. Toda prvi igralec sveta se je še dvanajstič v karieri uvrstil v polfinale turnirja najboljše osmerice in ostaja prvi favorit za nedeljsko lovoriko. Če jo bo osvojil, bo s sedmim pokalom postal najuspešnejši igralec sklepnih teniških mastersov vseh časov, zdaj si lovoriko deli z Rogerjem Federerjem.

Sinner kot Roglič

Jannik Sinner se pred temperamentnimi domačimi navijači kaže v najlepši podobi. V športni karieri 22-letnega Južnega Tirolca lahko najdemo tudi vzporednice s slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem, saj je v najstniških letih zamenjal športno panogo, potem ko je bil uspešen alpski smučar, čeprav ne tako kot Roglič smučarski skakalec. Italijan ima izjemen teniški potencial in je ob Carlosu Alcarazu trenutno najobetavnejši teniški igralec na svetu. Njegovo najožjo ekipo sestavljajo trenerja Simone Vagnozzi in Darren Cahill, fizioterapevt Giacomo Naldi in kondicijski trener Umberto Ferrara.

»Svojo ekipo bi opisal le s superlativi. Vsak izžareva izjemno energijo in pozitivizem. Dobro vemo, zakaj smo skupaj, zato trdo delamo. Vsak se zaveda svoje odgovornosti in ima zasluge, da igram tako kvaliteten tenis, kot ga kažem v Torinu,« pravi Jannik Sinner. »Dva teniška trenerja imam zato, ker veliko potujemo po svetu. Pomembno je menjavati ekipo, saj vsaka menjava prinese določeno energijo. V tenisu z ekipo nisi skupaj le med dvoboji, temveč ves čas, saj hodimo skupaj tudi na zajtrk, kosilo in večerjo, pripravljamo taktiko in treniramo. To pomeni, da sem z njimi več kot s svojo družino.«

Zverev osmoljenec Torina

Današnji popoldanski dvoboj je razrešil vse dvome o polfinalistih. Ker je Carlos Alcaraz ugnal Daniila Medvedjeva v dveh nizih (6:4, 6:4), se je Španec uvrstil v polfinale kot zmagovalec skupine, medtem ko je Rus zasedel drugo mesto. Takšen scenarij je bil najslabši za Nemca Alexandra Zvereva, ki je bil v skupinskem delu boljši od Alcaraza, a v treh nizih. Španec se je presenetljivo pobral, potem ko je po treh zaporednih porazih kazalo, da je v igralski krizi. V današnjem polfinalu se bo v dvoboju prvih igralcev sveta pomeril z Novakom Đokovićem, v drugem pa bo torinska publika znova glasno navijala za Jannika Sinnerja, ki bo igral proti Daniilu Medvedjevu. Rus je danes doživel svoj prvi poraz v Torinu, tako da je edini neporaženi igralec skupinskega dela Jannik Sinner.

»Ponosen sem na to, kako sem se pobral po uvodnem porazu in se sploh prvič uvrstil v polfinale sklepnega mastersa. V zadnjih dvobojih mi ni šlo po načrtu, tokrat pa se je vse obrnilo meni v prid. Udejanjil sem besede trenerja Juana Carlosa Ferrera, ki me je v Torinu še enkrat spomnil, naj v tenisu uživam,« je povedal Carlos Alcaraz. »Igrati proti Daniilu na trdi podlagi je zelo težko. Žogice vrača zelo globoko in hitro. Moja osnovna taktika je bila, da razvijem svojo igro, kar mi je uspelo. Morda sem bil tudi malce bolj motiviran, saj sem v nasprotju z Daniilom nujno potreboval zmago za uvrstitev v polfinale.«