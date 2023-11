Dragan Bjelogrlić filmski igralec, producent, scenarist in režiser

Dragan Bjelogrlić, igralec, v zadnjih desetletjih tudi producent, scenarist in režiser, je eden najprepoznavnejših filmskih ustvarjalcev ne le v Srbiji, temveč tudi v širšem nekdanjem jugoslovanskem prostoru oziroma regiji. Na sceni je že več kot 40 let, za seboj ima več kot 90 filmskih in televizijskih vlog, njegove serije in filmi pa privabljajo številno občinstvo in pobirajo nagrade. Njegov najnovejši film Varuhi formule se trenutno vrti v slovenskih kinematografih.