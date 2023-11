V pravnih državah sodniki ne stavkajo

Predsednik vlade Robert Golob je 10. januarja kot gost občnega zbora sodniškega društva v nabito polni dvorani ljubljanske pravne fakultete velikopotezno napovedal hepiend v obliki 600 evrov bruto mesečnega dodatka pravosodnim funkcionarjem, ki bi jim pripadal že od 1. januarja 2023 dalje. Skoraj natanko leto dni pozneje, v dneh okoli 3. januarja 2024, ko se izteče formalni rok za odpravo protiustavnih plačnih nesorazmerij med funkcionarji vseh treh vej oblasti, se obeta javni protest sodnikov, začele pa se bodo tudi priprave na stavko sodnikov in tožilcev (tožilske plače so namreč vezane na sodniške). V enem letu med napovedjo hepienda in napovedjo stavke smo doživeli marsikaj. Poleg povečanih apetitov preostalih poklicnih skupin v javnem sektorju, precedenčne ustavne odločbe in poplav tudi iskanje rešitev s figo v žepu, improvizacijo in zavlačevanje.