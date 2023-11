Zaradi pomanjkanja se kisla repa draži

Ljubitelji domačih in tradicionalnih jesenskih jedi z žalostjo ugotavljajo, da na prodajnih policah slovenskih trgovcev praktično ni mogoče kupiti kisle repe. Vzrok je slabša pridelava te jesenske zelenjave zadnji dve leti. Potem ko so še pred začetkom jeseni lanske zaloge pošle, bo letošnja pridelava, tudi zaradi avgustovskih poplav in dežja, še slabša.