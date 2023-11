Nekje so se spomnili na materni jezik in objekt poimenovali z domačo zloženko kolopark. Prav! Pohvaljeni! Nekaj je že tudi posnemovalcev. Tudi prav. Vendar kolo-parka ne uporabljajo samo kolesarji, ampak tudi kotalkarji, rolarji in rolkarji ter vozniki skirojev. Zdaj smo v medijih prebrali, da bodo na Bledu odprli grbinasti poligon, ki bo namenjen vsem športnim 'vozičkarjem'. Zdi se, da je dvobesedni izraz grbinasti poligon zadel žebljico na glavico. Ne bo ga težko utemeljiti. Izraz poligon je v slovenščini uveljavljen, najdemo ga v SSKJ brez vrednostne oznake in opozorila, da bi ga bilo dobro zamenjati z izvirno domačo besedo, pomeni pa vadišče različnih spretnosti. Navadno dodajamo še levi prilastek (smučarski poligon, strelski poligon, kolesarski poligon), ki sporoča bistveno značilnost ali namenskost poligona. Grbinasti poligon je torej grbinasto vadišče/igrišče za kolesarje, kotalkarje, rolarje, rolkarje in voznike električnih skirojev. Blejski grbinasti poligon pa ima še eno značilnost: neravnine oziroma grbine so narejene iz žlindre, ki je stranski (odpadni) proizvod pri taljenju rude. Z uporabo žlindre so zmanjšali porabo naravnih materialov, kar je v skladu s sodobno trajnostno filozofijo, najbrž pa je tudi izvedba objekta cenejša in vozišče trpežnejše.

Pa še tole. Vsak večji kraj bi moral imeti otroško igrišče, plavalni bazen, zimsko drsališče, trim stezo, telovadnico na prostem, ulični koš za košarko, ravno asfaltno površino za kotalkanje in rolanje ter, seveda, grbinasti poligon. Tudi krajša smučarska vlečnica na bližnjo snežno vzpetino bi bila dobrodošla, če bodo prihodnje zime kaj bolj darežljive s snegom. Verjeti je, da bi z navedenimi športno-igralnimi objekti nekaj otrok in mladih le preusmerili od škodljivega sedenja pred računalnikom k bolj zdravi prostočasni gibalni zabavi na prostem in druženju z vrstniki.

Silvo Kristan, Podkoren