Izraelska vojska je v petek sporočila, da je ponoči v Dženinu na Zahodnem bregu ubila pet teroristov v napadu na eno od štirih bolnišnic, ki jih je obkolila v tem mestu. Hamas pa trdi, da so tam umrli trije njegovi pripadniki. Dženin, kjer je bilo pred enim tednom ubitih 14 Palestincev, velja na okupiranem Zahodnem bregu za trdnjavo palestinskih oboroženih upornikov.

Vsega skupaj so po 7. oktobru na Zahodnem bregu Izraelci, bodisi njihova vojska bodisi nezakoniti priseljenci, ubili več kot 190 Palestincev. V sredo je Volker Türk, visoki komisar za človekove pravice pri Združenih narodih, opozoril, da se situacija na Zahodnem bregu, kjer ob treh milijonih Palestincev živi že več kot pol milijona nezakonitih judovskih priseljencev, dramatično zaostruje: »Zelo me skrbi vse hujše nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu (…) To ustvarja eksplozivno situacijo.« Medtem ko je pozornost vsega sveta usmerjena v Gazo, skrajneži med nezakonitimi priseljenci, pred katerimi z veliko zaskrbljenostjo svarijo izraelsko vlado tudi v Beli hiši, izvajajo najrazličnejše nasilje nad Palestinci, med drugim jim preprečujejo, da bi zdaj, ko je čas za to, obirali oljke. Ob podpori več izraelskih ministrov jih hočejo prisiliti, da bi se umaknili v Jordanijo, kjer med tremi milijoni palestinskih beguncev živijo številni njihovi sorodniki. Ti nezakoniti priseljenci in tudi številni drugi Izraelci menijo, da imajo Palestinci svojo državo, ki je Jordanija, in da mora Izrael končati proces zaokroževanja svoje države od morja do reke Jordan. Situacija je toliko bolj zaostrena, ker hoče Hamas razširiti vojno še na Zahodni breg, kjer je ob izraelski okupaciji na oblasti njemu sovražni Fatah, ki pa nima več podpore med Palestinci. Menda ima Hamas po 7. oktobru, ko naj bi pokazal, da povsem drugače kot »kolaborantski« Fatah pooseblja palestinsko odporniško gibanje, spet nekaj več podpore med Palestinci.

Izraelci so še v Al Šifi

Še vedno pa se kopenska ofenziva, s katero so doslej Izraelci osvojili tretjino severne polovice Gaze in manjši del istoimenskega mesta, osredotoča na Al Šifo, največjo bolnišnico enklave. V kleti je izraelska vojska, ki je bolnišnico zasedla v sredo, našla šest kalašnikovk s strelivom in nekaj malega vojaške opreme. Vsekakor veliko manj, kot so v izraelski vojski napovedovali, med drugim v prepričanju, da je bilo pod Al Šifo glavno poveljstvo Hamasa, ki je ukazalo napade 7. oktobra. S temi posnetki izraelska vojska za zdaj vsekakor ni upravičila napada na bolnišnico, kjer je še vedno več kot 2000 ljudi (hudi bolniki, ranjenci, zdravstveno osebje in begunci iz okolice). Dobro izurjeni izraelski specialci, ki lahko zelo hitro opazijo podstavljeni eksploziv ali mino, še naprej od zgradbe do zgradbe bolnišničnega kompleksa v vseh nadstropjih, sobah in po kleteh iščejo morebitne sledove Hamasa. Ne pa še po predorih, ki jih je treba najprej minirati. Pred tremi dnevi je umrlo pet izraelskih vojakov ob vhodu v predor, kjer jih je pričakal eksploziv.

Glede predorov, ki naj bi bili tudi 60 metrov pod zemljo, je glavno vprašanje, ali deluje sistem prezračevanja, potem ko so Izraelci bombardirali večino vhodov. Zdi se, da je Hamas povsem oslabljen in dezorganiziran, saj iz predorov ni protinapadov, morda zaradi ruševin, ki so prekrile izhode. Možno je tudi, da hamasovci še čakajo na Izraelce skriti v ruševinah tistega dela enklave, ki še ni v izraelskih rokah in od koder še vedno napadajo z raketami.