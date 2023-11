Hosovci, ki imajo na svoji zastavi ustaško geslo »Za dom spremni«, bodo letos na čelu spominskega sprevoda, ker so, kot je dejal Penava, »tudi oni krvaveli za Vukovar in se je hinavsko pokloniti mrtvim in pogrešanim, ob tem pa izpustiti HOS«. Tistim, ki jim HOS in črka U nista všeč, omenil je politike, diplomate, sodnike, državne pravobranilce, policiste in novinarje, je sporočil, naj ne pridejo v Vukovar. Prav tako, je povedal, niso dobrodošli niti tisti, ki nameravajo dvigovati desnico v ustaški in nacistični pozdrav. HOS je bil leta 1991 strankarska paravojaška organizacija takratne skrajno desničarske Hrvaške stranke prava (HSP), ki je želela Hrvaško v mejah nekdanje ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH), vključno z BiH. Njeni pripadniki so se med prvimi udeležili obrambe mesta pred napadi takratne JLA in srbskih paravojaških skupin. HOS so v začetku leta 1992 integrirali v hrvaško vojsko.

Penava je bil zaradi svojih besed deležen številnih obtožb z vseh strani političnega spektra, češ da izkorišča spominsko slovesnost za nabiranje političnih točk ter politizira Vukovar in žrtve vojne. Posebno oster je bil premier Andrej Plenković, ki je dejal, da Penava, ki je bil za župana Vukovarja prvič izvoljen kot kandidat HDZ, provocira in privatizira spominsko slovesnost. Ponovil je svojo teorijo, da obstajata dve Hrvaški: Penava je del »druge Hrvaške«, ki ni niti za družbeno kohezijo niti za vključevanje, temveč poskuša snubiti svoje volilce pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo najpozneje jeseni 2024. Tudi predsednik države Zoran Milanović je pozval Penavo, naj »ustavi žogo« in ne izkorišča vukovarske obletnice za politične obračune.

Milanović ima kot premier grenke izkušnje iz Vukovarja leta 2013, ko je hrvaška skrajna desnica, zbrana pod botrstvom HDZ, v »štabu za obrambo hrvaškega Vukovarja pripravila posebno dobrodošlico« za takratni levosredinski državni vrh, vključno z nekdanjim predsednikom Ivom Josipovićem. Najvišji državni uradniki so takrat zapustili spominsko slovesnost, ker so jim preprečili, da bi se pridružili shodu, češ da so podprli postavitev dvojezičnih napisov v cirilici in latinici v Vukovarju. Nepotrebni, neprijetni in sramotni prizori delitve in sovraštva se lahko ponovijo tudi letos. Nekateri vukovarski branitelji, kot je evropski poslanec SDP Predrag Fred Matić, so že povedali, da ne bodo šli v koloni, če bodo na čelu pripadniki HOS, za katere je znano, da javno vpijejo ustaška gesla, častijo ustaškega voditelja Anteja Pavelića in praznujejo 10. april, ko je bila ustanovljena NDH leta 1941.

Poleg premierja Plenkovića je ena od letošnjih tarč Penave in njegovih viharnikov tudi koalicijska partnerica v Plenkovićevi vladi Samostojna demokratska srbska stranka (SDSS), katere članom so zagrozili, da dan pred obletnico ne bodo mogli po reki spustiti vencev za vse vukovarske žrtve, tudi Srbe, kot so to počeli prejšnja leta. Podpredsednica hrvaške vlade iz vrst SDSS Anja Šimpraga je potrdila, da letos ne bodo prišli v Vukovar, s pojasnilom, da se niso ustrašili, kajti grožnje in žalitve poslušajo že vrsto let, a ne želijo, da bi bilo njihovo obujanje spominov na vse žrtve vukovarske tragedije povod za fizični obračun. Člani in privrženci Domovinskega gibanja so se včeraj v pričakovanju delegacije SDSS razporedili ob Donavi na kraju, kjer so po navadi odvrgli vence, pripravljeni, da s človeško verigo preprečijo letošnjo spominsko slovesnost. V Domovinskem gibanju menijo, da metanje vencev ni omenjeno v zakonu o razglasitvi Vukovarja kot kraja posebne pietete, ter od Srbov z območja Vukovarja zahtevajo, naj razkrijejo usodo več kot 340 pogrešanih Vukovarčanov.