Večina teh privržencev slovenske nogometne reprezentance se je ob 16. uri zbrala v enem izmed koebenhavnskih barov in ogrevala glasilke, ob 19. uri pa peš odšla proti približno dva kilometra oddaljenem stadionu Parken, na katerem bodo med skoraj 40.000 Danci navijali za tri slovenske točke.

Te bi Sloveniji priigrale prvo veliko tekmovanje po svetovnem prvenstvu 2010 ter četrto nasploh. Pred tem je igrala še na EP 2000 in SP 2002. Zanimanje med navijači je zato še toliko večje.

»Šeststo slovenskih navijačev na Danskem. Mogoče je to ena izmed največjih pozitivnih zadev ta, da nam je nogomet uspelo vrniti na slovenski športni zemljevid. Predvsem velik hvala vsakemu, ki je odšel v Koebenhavn, hvala vsem tistim, ki so pomagali na prejšnjih tekmah, navijali, ki so Stožice naredili za slovensko trdnjavo,« je dan pred tekmo slovenski obisk na Danskem orisal Kek.

»Dobri rezultati so za nami na domačem igrišču, če pa dvigneš 500 gledalcev v tem času, da potujejo s tabo, pa je to vsekakor dodaten motiv in dodaten izziv za to skupino fantov,« je dodal.