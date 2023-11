Za eno leto zasebni raj na Karibih

Skrivnostni milijarder iz Združenih držav Amerike ponuja srečnemu paru slabih 200.000 evrov, da eno leto živi na njegovem zasebnem otoku v Karibih. Zveni sanjsko in tudi je, je pa treba izpolniti nekatere pogoje. Oglas je objavila zaposlitvena agencija Fairfax and Kensington, George Dan iz te agencije pa je vsem zainteresiranim pojasnil, da ima milijarder tri pogoje, in sicer: par, ki bo izbran, mora imeti znanje s PR-področja, zaželeno je poznavanje delovanja družbenih omrežij, nujne pa so tudi izkušnje z vodenjem luksuzne industrije, kar pomeni delo na jahtah ali v vilah. Zaposleni par bo čez eno leto prejel povratni let domov ter bon za 25 dni dopusta, ki ga bosta lahko izkoristita na enem od sosednjih otokov. Največja skrivnost je, kdo je ta milijarder, a mnogi so prepričani, da je eden od dveh bogatašev, ki imata na tem območju svoje otoke – to sta lastnik Virgin Airlines Richard Branson in eden od ustanoviteljev Googla Larry Page. Predstavitve in ponudbe, ki jih je treba agenciji Fairfax poslati v obliki videa, lahko še pošljete, ker razpis še ni končan.