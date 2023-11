Štancanje zakonov po Janševem vzoru

Koalicijska večina v državnem zboru je 18. oktobra po vloženem vetu državnega sveta ponovno potrdila zakon o odpravi kazni za kršitve neustavnih covidnih odlokov. S tem zakonom želi vlada Roberta Goloba popraviti tisto, kar je pred njo zagrešila vlada Janeza Janše. Z njim bodo pomilostili covidne grešnike, saj bodo ustavili vse prekrškovne postopke iz obdobja pandemije covida-19 ter državljankam in državljanom povrnili globe, plačane oziroma izterjane v postopkih, ki jih je Janševa vlada uvedla na ustavno spornih pravnih podlagah. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neustavnost več odločb zakona o nalezljivih boleznih in zakona o javnih zbiranjih, ki so bile podlaga za sprejemanje odlokov in posledično za kaznovanje neposlušnih državljanov.