Mama je tožila najbolj lena polnoletna sinova na svetu

Po letošnji raziskavi Statista približno 70 odstotkov Italijanov, starih od 18 do 34 let, živi v domovih svojih staršev, nekoliko več med njimi je moških. Obstaja celo izraz za odrasle, ki nočejo ali ne morejo zapustiti družinskega doma – bamboccioni oziroma veliki dojenčki. Do tega dejstva so naši zahodni sosedi sicer načeloma dokaj razumevajoči, a kar je preveč, je le preveč. Ta »preveč« se je pripetil v mestecu Pavia na severu Italije. Tam živi 75-letna Italijanka, ki je svoja sinova večkrat poskušala prepričati, naj se izselita iz njenega doma, a vedno neuspešno. Da ne bo pomote: sinčka sta zaposlena, stara pa sta 40 oziroma 42 let. In ta dva sinčka si nikoli nista vzela niti minute časa, da bi si poiskala svoje stanovanje, prav tako nikoli nista ničesar prispevala k stroškom za gospodinjstvo, niti nista nikoli kakor koli pomagala svoji mami pri gospodinjskih opravilih. To je bilo celo za italijansko mamo, ki so znane po navezanosti na sinove, preveč in obrnila se je na sodišče, ki je sicer priznalo, da je argument o obveznosti staršev do otrok, tudi glede bivanja v stanovanju staršev, razumen, a da to ne more veljati za otroke, ki štejejo že več kot 40 let. Po poročanju italijanskega časnika La Provincia Pavese je sodnica Simona Caterbi odločila, da morata sinova do 18. decembra zapustiti materin dom.