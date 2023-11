Najboljša učiteljica na svetu

Ko je bila sestra Zeph, z rojstnim imenom Rifat Arif, iz mesta Gujranwala v Pakistanu stara komaj 13 let, je za vodilni pakistanski časopis Daily Jang napisala članek o pravicah žensk. Od rane mladosti se je namreč soočala s stiskami, krivicami, nespoštovanjem žensk in revščino. Pustiti je morala šolo, zato je kar na dvorišču svojega doma ustanovila šolo za otroke, katerih starši niso mogli plačati šolnine. Morala se je zaposliti, da je lahko financirala to šolo, v kateri je po službi vsak dan poučevala štiri ure, nato pa se je dolgo v noč učila tudi sama. Šestindvajset let kasneje šola, ki je zdaj v popolnoma novi stavbi, omogoča brezplačno izobraževanje več kot 200 revnim otrokom. Mnogi njeni učenci iz strašansko skromnega okolja so po uspešnem šolanju našli zaposlitev, za nekaterimi med njimi pa je celo zelo uspešna poklicna kariera. Zaradi njene predanosti in dejavnosti so jo večkrat napadli, nenehno ji grozijo. Ker se to dogaja tudi njenim učenkam, vodi poleg šole tudi tečaje samoobrambe. Vsak dan znova dobi motivacijo in energijo za delo in poleg vsega vodi tudi poklicni center, ki je pomagal že več kot 6000 ženskam, da so pridobile znanja, s katerimi si zagotavljajo preživetje in samostojnost. Njena predanost izobraževanju se je dotaknila neštetih življenj, a ima še velike načrte – na 10 hektarih želi zgraditi novo, še večjo šolo, na posestvu bi sami pridelovali hrano, poučevali pa naj bi učitelji, ki bi prihajali pomagat v to šolo z vsega sveta. »Poučevanje ni le poklic, to je poklicanost. Moramo sodelovati, da bo imel vsak otrok priložnost za učenje, da bo živel svoje sanje in spreminjal naš svet na bolje,« je izjavila sestra Zeph, ki so jo razglasili za zmagovalko Varkey Foundation Global Teacher Prize 2023, ki v sodelovanju z Unescom vsako leto razglasi najboljšo učiteljico na svetu.