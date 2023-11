#intervju Tibor Hrs Pandur, prevajalec: Če bi zavestno spregledali hibe Nikole Tesle, bi izdali načela resnicoljubnosti, za katera se je boril

Ko sem v New Yorku obiskala impresivno Morganovo knjižnico, sem med pitjem kave prebrala, da je izšla knjiga Nikola Tesla: Korespondenca z J. P. Morganom & Co. Kakšno lepo naključje in znak, da moram o knjigi izvedeti kaj več, predvsem pa jo prebrati! Kajti Nikola Tesla je bil od nekdaj zame tisti znanstvenik in izumitelj, ki je rušil vse standardne predstave o njih. Do takrat sem prebrala njegovo biografijo ter si seveda ogledala film Tajna Nikole Tesle Krsta Papića in predstavo Tomaža Pandurja Tesla Electric Company.​