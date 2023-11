Več trgovin, manj kina

V zadnjem letu, dveh so v širšem središču Ljubljane zgradili več velikih stanovanjskih stavb in v skoraj vseh so se v kleti ali pritličju odprle nove veleblagovnice. V ekonomskem jeziku bi najbrž rekli, da je trg prepoznal potrebe ljudi in se nanje odzval; najprej na potrebo številnih ljudi, da bi živeli v nadstandardnih ali kar luksuznih stanovanjih v mestnem središču, potem pa še na njihovo potrebo po tem, da bi v neposredni bližini svojega stanovanja kupovali kruh in mleko. Ali ovsene kosmiče in svežo papajo.